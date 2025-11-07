ドジャースの先発投手の上位75傑は

米大リーグ・ドジャースは2年連続のワールドシリーズ制覇を果たした。大谷翔平投手が投手としても復帰した今季、ドジャースの先発投手における球速上位をほぼ独占。そこに佐々木朗希投手も割って入っているが、上位75球の割合に日本ファンも驚いていた。

まるで“朗希を探せ”状態の一覧になった。

米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは、今季ドジャースの先発投手が計測した球速の上位75位までを、該当選手の顔写真を並べる形で公開。そこにずらりと並んでいたのは、大谷だった。

23年に右肘を故障。今季途中から投手として復帰した。それでも75位のうち72を大谷がマークしているという圧倒的な結果になっていた。

残りの3つは、今季ドジャースに加入した佐々木だった。5月に右肩の故障で戦線離脱し、シーズン終盤にリリーフとしてメジャー復帰。先発として登板したのは8試合に留まったが、それでも“大谷1強”の構図に入り込んできた。

この画像を見た日本ファンからは「間違い探しで草」「岩手率すごい」「大谷と朗希しかいないじゃん」「大谷翔平ときどき佐々木朗希」「大谷翔平だらけの中、佐々木朗希が混ざっているの面白い」「由伸が入ってないのが逆に凄い」「3ロキ発見」などと驚きの声が上がっていた。



