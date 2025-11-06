寒さが本格化する前にしておくといい掃除について紹介します。教えてくれるのは、元小学校家庭科教諭で家事に関する著作を多数執筆しているブロガー・よしママさんです。油汚れが落としやすく、水を使った掃除も苦にならない11月のうちにぜひ実践を。

1：換気扇の油汚れ

油汚れは寒さで固まってしまうので、少しでもやわらかいときに落とのがコツです。

【写真】窓の掃除に便利なアイテム

取り扱い説明書などを確認し、使用可能な洗剤で内部の汚れを落とします。ガンコな汚れは、ヘアドライヤーで温めると汚れがゆるみやすいです。お湯で濡らしたクロスでふくのも効果的。

2：浴室のカビ

掃除中に水濡れの可能性がある浴室掃除も、寒くなる前にやっておきます。天井や壁の高い場所のパッキンのカビには、ジェル状のカビ取り剤が便利。

3：窓ガラスとレール

結露が出る前に窓ガラスとレールの汚れを落としカビ対策を。窓用の水きりつきのブラシは、背の高いガラス窓の掃除に便利です。

レールの汚れは、ペットボトルに着けるタイプのブラシを使用。掃除後は窓をあけて、レール部分をしっかり乾かします。

4：カーテンの洗濯

窓回りの掃除のついでに、カーテンの洗濯も。洗濯機で丸洗いできるタイプなら、汚れた部分が外側にくるように蛇腹に折り畳み、弱水流・デリケートコースで洗います。

洗濯後はシワにならないようすぐに窓に取りつけて自然乾燥します。窓を全開にして乾かしたいので、やはり寒くなる前に行いたいですね。

窓ガラスについた結露の湿気によってカーテンもカビが発生しやすいので、普段から窓をあけて乾燥させるのも大切です。

※ ここで紹介している掃除道具や洗剤のなかには、建材や設備機器によって使用してはいけないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取扱説明書、また、掃除道具と洗剤の注意書きを事前に確認してから、使用してください。各種洗剤を使用する際には、ゴム手袋を着用してください。