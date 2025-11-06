ワトソンさんがドレイクに反撃

大谷翔平投手を煽った大物に世界一のトロフィーを持って言い返した。ドジャースは今季、ワールドシリーズでブルージェイズに4勝3敗で勝利し、2連覇を成し遂げた。直後、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のキルステン・ワトソンさんの投稿が話題になっている。

ワトソンさんはこの日、「あなたが言ったこと！」とコメントを添えて、ワールドシリーズのトロフィーを持った画像とともにとあるアカウントのメンションを投稿。そのメンション先は世界的な大物ラッパーのドレイクだった。

インスタグラムのフォロワーは1.4億人を誇るドレイクはブルージェイズが勝利した第5戦の終了後に、ストーリーズ機能で大谷が笑顔の写真とともに「ONE MORE!（もう1回！）」と投稿。さらに、大谷が空振り三振で崩れ落ちる写真と共に「イェサベージはもうベンチに向かってるぜ」と記していた。しかし、直後の第6戦からドジャースに連敗。ブルージェイズは世界一を逃した。

ドジャースの優勝後、ワトソンさんはトロフィーと共に大谷への煽りに反撃。ファンも「かっこいい」「素晴らし過ぎて感激」「ドジャーズが勝った後にドレイクの歌を使うのは間違いない」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）