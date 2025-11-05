“着る医療機器”リライブウェア、一部製品を自主回収…謝罪・経緯説明 「リライブシャツα」「リライブスパッツα」約48万着
株式会社りらいぶは、5日までに公式サイトを通じ、「リライブシャツα」「リライブスパッツα」の一部製品を自主回収すると発表した。両商品は、“着る医療機器”などとうたっていた。
【画像】よつ葉乳業、自主回収を告知
「弊社一部製品に関する自主回収のお知らせ」を掲載。「この度、弊社が販売している『リライブシャツα』および『リライブスパッツα』につきまして、家庭用遠赤外線血行促進用衣の一般的名称の定義に合致しないことが確認されました。そのため、これまで製品の安全性に関する問題は確認されておりませんが、当該商品の販売を停止し、自主回収を実施することといたしました」と伝え、「お客様および関係各位には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
家庭用遠赤外線血行促進用衣について、2025年8月18日付での質疑応答集の改訂により、「衣類の全体において遠赤外線を輻射する機能を有する製品ではなく、衣類の一部分のみにおいて遠赤外線を輻射する機能を有する製品や、当該機能を有するプリントやシール等を部分的に施した製品」は定義に該当しないことが明記。『リライブシャツα』『リライブスパッツα』は「遠赤外線を輻射する範囲がプリント加工部分と限定的」で、定義に該当しなかった。
「弊社内において、『家庭用遠赤外線血行促進用衣の一般的名称』の定義に対する認識が不足しており、経緯に記載しました 25年8月の事務連絡をもって輻射範囲の定義に対する認識をあらためるに至りました。これを受け弊社は、当該商品の新規出荷および販売を停止するとともに、既にお買い上げいただいた商品の自主回収の実施を決定いたしました」とし、「なお、製品自体の安全性への影響はないため、製品の使用等が健康被害の原因となる恐れは考えられません。また、現在までに当該事象に起因する健康被害は報告されておりません」とした。
対象商品は、2024年2月から販売した「リライブシャツα」「リライブスパッツα」で、約48万着だという。「一般医療機器である「リライブシャツα」「リライブスパッツα」以外のリライブウェアブランドの製品は自主回収対象ではありません」とした。
「回収にご協力いただいたお客様には、返送商品1点につき、弊社公式ECサイトでご利用いただける15,000円分の商品引換クーポンをお送りいたします。回収のお申し込みおよび詳細のご確認は、下記の受付フォームよりお願いいたします。なお、クーポンをご希望されない場合は、ご購入金額の返金にて対応させていただきます」と呼びかけ。オンライン自主回収受付ページなどを案内した。
「弊社は今回の事態を真摯に受け止め、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます」とつづった。
対象製品
（1）販売名：「リライブシャツα」「リライブスパッツα」
（2）製品区分：一般医療機器（クラスI）
（3）届出番号：04B3X10013000001、04B3X10013000002
（4）製造販売開始日：2024年2月
（5）対象数量：約48万着
※一般医療機器である「リライブシャツα」「リライブスパッツα」以外のリライブウェアブランドの製品は自主回収対象ではありません。
【画像】よつ葉乳業、自主回収を告知
「弊社一部製品に関する自主回収のお知らせ」を掲載。「この度、弊社が販売している『リライブシャツα』および『リライブスパッツα』につきまして、家庭用遠赤外線血行促進用衣の一般的名称の定義に合致しないことが確認されました。そのため、これまで製品の安全性に関する問題は確認されておりませんが、当該商品の販売を停止し、自主回収を実施することといたしました」と伝え、「お客様および関係各位には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「弊社内において、『家庭用遠赤外線血行促進用衣の一般的名称』の定義に対する認識が不足しており、経緯に記載しました 25年8月の事務連絡をもって輻射範囲の定義に対する認識をあらためるに至りました。これを受け弊社は、当該商品の新規出荷および販売を停止するとともに、既にお買い上げいただいた商品の自主回収の実施を決定いたしました」とし、「なお、製品自体の安全性への影響はないため、製品の使用等が健康被害の原因となる恐れは考えられません。また、現在までに当該事象に起因する健康被害は報告されておりません」とした。
対象商品は、2024年2月から販売した「リライブシャツα」「リライブスパッツα」で、約48万着だという。「一般医療機器である「リライブシャツα」「リライブスパッツα」以外のリライブウェアブランドの製品は自主回収対象ではありません」とした。
「回収にご協力いただいたお客様には、返送商品1点につき、弊社公式ECサイトでご利用いただける15,000円分の商品引換クーポンをお送りいたします。回収のお申し込みおよび詳細のご確認は、下記の受付フォームよりお願いいたします。なお、クーポンをご希望されない場合は、ご購入金額の返金にて対応させていただきます」と呼びかけ。オンライン自主回収受付ページなどを案内した。
「弊社は今回の事態を真摯に受け止め、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます」とつづった。
対象製品
（1）販売名：「リライブシャツα」「リライブスパッツα」
（2）製品区分：一般医療機器（クラスI）
（3）届出番号：04B3X10013000001、04B3X10013000002
（4）製造販売開始日：2024年2月
（5）対象数量：約48万着
※一般医療機器である「リライブシャツα」「リライブスパッツα」以外のリライブウェアブランドの製品は自主回収対象ではありません。