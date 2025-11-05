車両イメージ

近畿日本鉄道、近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングの3社は、2026年秋から近鉄名古屋駅～賢島駅間でレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」の運行を開始する。

志摩の「海・白砂・太陽」をイメージした深みのある青と白のカラーリングを採用。青のメタリック塗装にゴールドのラインを配し、高級感のある外観に仕上げるという。車両は特急車両12400系を改造した4両編成。

運行日は週6～7日で、1日1往復する。

車内は4号車がフレンチコース用の特別仕様となり、間接照明による上質な空間を演出。1・2号車は車窓を楽しめるよう各席を斜め向きに配置し、木目調の大型仕切りでプライベート感を高めた設計とする。全50席が指定制。

4号車テーブル席（イメージ）

1、2号車2人席（イメージ）

1号車1人席（イメージ）

運行開始時期

2026年秋



運行日

週6日

※季節によって週7日の場合もあり



停車駅

伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、鵜方



運行時刻

座席数

近鉄名古屋発11時00分頃→賢島着13時30分頃 賢島発16時30分頃→近鉄名古屋着19時30分頃

50席（全席指定）