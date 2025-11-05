インソース<6200.T>が反発している。同社は４日の取引終了後、２５年９月期の連結決算発表にあわせ、２６年９月期の業績予想を開示し、今期の売上高が前期比１５．８％増の１６８億円、最終利益が同１２．１％増の４６億３０００万円となる見通しを示した。前期に続き過去最高益を更新する見通し。株価は直近で水準を切り下げていたことから、見直し買いを誘う格好となった。



同社は前期の期末一括配当予想を１円５０銭増額して２５円としたうえで、今期の年間配当予想は前期比４円５０銭増配の２９円５０銭に設定した。今期は講師派遣型研修や公開講座を中心にＤＸサービスや人事部門支援のドメインを伸ばし、特にＩＴサービス業や官公庁での大幅な売り上げの増加を目指す。前期の売上高は１４５億１０００万円（前の期比１６．３％増）、最終利益は４１億３０００万円（同２３．１％増）となった。同時にローリング方式での中期経営計画に関しても発表。２８年９月期に売上高を２３４億円、最終利益を６８億２０００万円に伸ばす目標を掲げた。



出所：MINKABU PRESS