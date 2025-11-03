±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¿·ºî¤Ï»³ºêµ®´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥´¥¸¥é-0.0(¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í)¡Ù
2025Ç¯11·î3Æü(·î)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Î¿·ºî¤¬¡Ø¥´¥¸¥é-0.0(¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í)¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX¤Ï¡Ø¥´¥¸¥é-1.0(¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó)¡Ù¤Î»³ºêµ®»á¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/
¿·ºî¥´¥¸¥é ¥¿¥¤¥È¥ë²ò¶Ø pic.twitter.com/qlva59H2M6— ¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¡Ú¸ø¼°¡Û (@g_minus_zero) November 3, 2025
¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù#¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX¡§»³ºêµ®
À½ºî¡§ÅìÊõ
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§TOHO¥¹¥¿¥¸¥ªROBOT
VFX¡§ÇòÁÈ pic.twitter.com/5SxpVVC9BY— ¡Ø¥´¥¸¥é-0.0¡Ù¡Ú¸ø¼°¡Û (@g_minus_zero) November 3, 2025
¥¿¥¤¥È¥ëÈ¯É½¤Ï¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Î¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¤Ë¿ô»ú¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡Ö-0.0¡×¤Ë¤Ê¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢´ÆÆÄ¤¬Æ±¤¸¤È¤³¤í¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤«´ØÏ¢ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ½é¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤ò»³ºêµ®´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥´¥¸¥é-1.0¡×¤¬¼õ¾Þ - GIGAZINE
¤Ê¤ª¡¢1ºîÌÜ¤Î¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¬1954Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö-1.0¡×¤Ï1945Ç¯¤È»þÂå¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö-0.0¡×¤¬1ºîÌÜ¤ÈÆ±¤¸1954Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢
¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£