日本テレビの話題ドラマ『いいこと悪いこと』と同時展開されている公式コミカライズ版に着目し、ドラマ考察系YouTuberであるトケル氏が最新動画で徹底分析を行った。今回公開された「【良いこと悪いこと】第４話ドラマ考察 公式漫画版におかしい描写有り！コミカライズされてます 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと」では、原作となるドラマと漫画版の細かな違いが考察の核心となっている。



トケル氏は冒頭で、「このドラマを元にした漫画が公開されている。ストーリーも結末も同じはずですが、一部ドラマとは描写が違う点があり、そこがドラマのヒントにもなっているんじゃないか」と語り、その違和感こそが真相への手がかりだと指摘した。特に注目したのは、『どの子』の発言に隠された意味。ドラマ版では「いじめられた側は忘れられないんですよ」と語られる一方、漫画版では「いじめられた私たちは忘れることはないんですよ」と複数形に変わっており、トケル氏は「どの子以外にもいじめられていた人がいることを明確に表した描写っぽい」とし、事件の根幹にはさらなる闇が潜む可能性に迫った。



また、漫画版での微細な違いにも目を光らせ、「どの子の小学生時代や、タイムカプセルの意味深な描写は“怪しい”としか言いようがない」と踏み込んだ考察を披露。ほかにも、キャラクターの背景や、複数犯をほのめかす描写、リレー式の犯行説、家族やいとこといった複雑な関係性まで、視聴者コメントも交えながら多角的に言及。「描写が違うところは、ヒントになっているんじゃないか、という気がします」と語り、視聴者にも積極的な考察参加を呼びかけた。



記事の終盤では、話題のアンケート設置やライブ配信への誘導も。「YouTube動画のコメント欄にアンケートを設置しているので、ぜひ回答をお願いします。次回はリアルタイムでドラマ視聴後、僕のチャンネルに遊びに来てください」とコメントし、鋭い分析と共にコミュニティを盛り上げた。気になる人はコメント欄から漫画版も読むことができるという。今後もトケル氏の考察動画に注目したい。