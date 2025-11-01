京都北白川発祥の中華そば専門チェーン「天下一品」は、「塩ラーメン」の販売1周年を記念したキャンペーンを2025年11月1日(土)より開始しています。

こだわりの「塩ラーメン」をさらにお楽しみいただくため、ワンタンを価格そのままで通常の3個から6個に増量！

あわせて、抽選で「ミニミニどんぶり黒」が当たるハッシュタグキャンペーンも同時開催されます☆

天下一品「塩ラーメン販売1周年」記念 ワンタン増量キャンペーン

実施期間：2025年11月1日(土)〜2025年11月30日(日)

実施店舗：全国の天下一品グループ店舗(一部店舗を除く)

「天下一品」の「塩ラーメン」販売1周年を記念したお得なキャンペーンが11月限定で開催中です。

真鯛だしを使用した「塩ラーメン」のスープは、旨味とコクのある奥深い味わいが特徴。

つるっとした喉越しのよい麺と、生姜を効かせたワンタンが“あっさりよりもあっさり”とした味わいの一杯に仕上げられています。

「塩ラーメン」ワンタン増量キャンペーン

対象商品：塩ラーメン

キャンペーン期間中、「塩ラーメン」を注文すると、価格の変更なくワンタンが増量されます。

通常3個のワンタンが、6個に増量されて提供されます！

生姜を効かせたこだわりのワンタンを、たっぷり楽しめるチャンスです。

塩ラーメン販売1周年 ハッシュタグキャンペーン

賞品：抽選で10名限定「ミニミニどんぶり黒」(直径：11.5cm)

応募期間：2025年11月1日(土)〜2025年11月30日(日)

ワンタン増量キャンペーン期間中に、「塩ラーメン」をさらに盛り上げるためのハッシュタグキャンペーンも同時開催されています。

天下一品公式SNSアカウント(Instagram：@tenkaippin_JP、X：@1971tenkaippin)を両方フォローし、「ワンタン増量中(6個入り)」の塩ラーメンの写真を撮影。

指定ハッシュタグ「#塩ラーメン1周年」を付けて、撮影した写真と一緒にX(旧Twitter)またはInstagramへ投稿(ポスト)すると応募完了です！

※アカウントが非公開設定の場合は対象外となります。

※当選された方には、公式アカウントよりダイレクトメッセージにて連絡があります。

価格そのままでワンタンが倍の6個になる、ファン必見のキャンペーン！

真鯛だしの奥深い味わいの「塩ラーメン」を、この機会にぜひ味わってみてください☆

天下一品の「塩ラーメン販売1周年」記念 ワンタン増量キャンペーンの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 真鯛だしの旨味がアップ！天下一品「塩ラーメン販売1周年」記念 ワンタン増量キャンペーン appeared first on Dtimes.