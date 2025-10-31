ファミリーマート（東京都港区）が展開するオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」が、米国テレビ史上最長寿アニメーション「ザ・シンプソンズ」シリーズのコレクションアイテムを10月31日から、数量限定で順次発売します。

【写真】ヤバイ！ 「スエット」もかわいい！ 一家勢ぞろい！ オシャレな「ウール混ソックス」も

コレクションアイテムは男女兼用の「ラインソックス」、子ども用の「こどもくつした」（ともに600円、以下、税込み）、「スエットトレーナー」（3990円）、「タオルインポーチ」（2000円）の4型。

ソックスは、バートをイメージしたカラーをデザイン。足底はパイル編みの肉厚仕様で、ブランド名と「ザ・シンプソンズ」のロゴがプリント。抗菌防臭加工で臭いにくい仕様になっています。男女兼用のサイズは22〜25センチ、25〜28センチ。子ども用は13〜19センチ、19〜22センチ。

スエットトレーナーは、シンプソン家一同をプリント。毛羽立ちが少なく、肌触りの良い、ヘビーウェイトなUSAコットン素材を使用。サイズはMとL。タオルインポーチは、ポーチ、タオル、タオル付ポーチの「3WAY」使用が可能。バートのおなじみのポーズをデザインししています。

同日から数量限定で「ウール混ソックス」（900円）も新発売。抗菌防臭で、ウールならではの、蒸れにくく、あたたかく快適に過ごせるアイテムで、ホワイトモカとダークグリーンミックスの2色を新発売。ホワイトモカは、つま先の縫い目部分に、赤い糸を使用、一方のダークグリーンミックスはつま先の縫い目部分に、青い糸を使用し、配色にもこだわりを見せています。サイズはともに22〜25センチ、25〜28センチです。

なお、「コンビニエンスウェア」のソックスが、2021年3月〜2025年10月の累計販売数が3000万足を突破したということです。