『佐久間宣行のNOBROCK TV』初イベントのオリジナル楽曲「素直でごめんね」にノブロックガールズと佐久間が涙

YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』が初のイベントを、2026年2月3日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。このたびイベント名が『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』に決定した。チケット一般先行受付（抽選）は、11月1日19時からスタート。

■イベントで披露されるオリジナル楽曲「素直でごめんね」は、玉屋2060%（Wienners）が作詞・作曲を担当

『佐久間宣行のNOBROCK TV』は、2021年7月からスタートした、チャンネル登録者数295万人の人気番組。総合プロデューサーの佐久間宣行が企画・出演・プロデュースを手掛け、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。

ノブロックガールズの森脇梨々夏もそのひとり。ドッキリ企画に出演し“ピュアすぎるアイドル”として人気急上昇中の森脇は、サブチャンネル『BSノブロック～新橋ヘロヘロ団～』に出演した際、佐久間に「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？ 1日だけなら歌って踊ってみたい！」とアピール。これがきっかけとなり、その夢を叶えるイベントとして今回のイベントの開催が決定した。

本イベントで初披露されるオリジナル楽曲「素直でごめんね」は、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」の大ヒットソングを手掛けた玉屋2060%（Wienners）が作詞・作曲を担当。毎回欠かさず、すべての配信を観ていたという玉屋2060%。ノブロックガールズのリアルな気持ちを歌詞に表現した。その楽曲を聴いたメンバーと佐久間が涙を流すシーンも、本チャンネルで視聴できる。

10月にレコーディングも行われ、歌唱経験がなく不安な表情を浮かべるメンバーもいたが、レコーディング後の玉屋2060％は、「歌声が色とりどりなのに、バラバラにならない不思議なバランスがある。未経験のメンバーの多さが良い方向に転じ、この曲でしか出せない初々しさとエネルギーのある楽曲になった」とコメント。

振り付けは、超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」やFRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」など、TikTokを中心に数々の“バズるダンス”を生み出している振付師・槙田紗子が担当。MVの制作も準備中だ。

■第2弾出演者は、錦鯉・渡辺隆とラランド・ニシダ

そして、第2弾出演者も決定。このたび発表されたのは、キャバ嬢役みりちゃむの罵倒に神客っぷりを発揮した錦鯉・渡辺隆と、数々のドッキリ企画に出演し、サブチャンネル『BSノブロック～新橋ヘロヘロ団～』で初回ゲストとして登場したラランド・ニシダ。第3弾の出演者発表にも期待しよう。

チケット一般先行受付（抽選）は、11月1日19時からスタート。

■佐久間宣行 コメント

■錦鯉・渡辺隆 コメント

■ラランド・ニシダ コメント

■イベント情報

『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』

2026年

02/03（火）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

出演：森脇梨々夏（リーダー）、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむ

錦鯉・渡辺隆、ラランド・ニシダ、佐久間宣行（総合プロデューサー） and more…

■関連リンク

『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』公式サイト

https://nobrocktv.jp/events/nobrockgirlslive2026/

『佐久間宣行のNOBROCK TV』