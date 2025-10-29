この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日本テレビの話題ドラマ『いいこと悪いこと』第3話直後に配信された考察動画で、サスペンスドラマ考察系YouTuber・トケルさんが、深川舞さん演じるシノノメの犯人説について改めて持論を展開した。



動画タイトルは「【良いこと悪いこと】第３話ドラマ考察 東雲犯人の証拠と言えるシーン！伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと」。冒頭トケルさんは、ターボーの頭上からガラスが落ちた事件現場の不可解な点に触れ、「あの場所にいたシノノメが、事件発生前に現場を確認していたのに気づかれましたでしょうか」と視聴者に呼びかける。



考察の核心は、発表会場に現れたシノノメの不自然な行動だ。「シノノメが来ること自体がかなり不思議です」「週刊アポロの記者としては本来追うべき事件ではないはず」としつつ、プレスカード受け取り時に繰り返し上を見上げるシーンや、ガラスが落下する直前に姿を消していた点を「明らかにおかしい気がしますよね。あたかもこの後ガラスが落ちてくることを知っているかのよう」と指摘。「シノノメは黒としか思えない」と断じた。



ただし「これはあまりにもなんですよね。どう考えてもシノノメが疑われるように仕向けられている気がします。だから、ミスリードなのかもしれない、という気もしてきますよね」と、制作側の巧妙なミスリードの可能性にも言及した。



考察はシノノメだけに留まらず、「ターボーがニコちゃんを殺したんじゃないかということは疑ってます」など、登場人物ひとりひとりの不審点や過去の関係性、視聴者コメントを交えながら議論が広がる。会場の怪しい人物や、警察による事件のもみ消し疑惑、さらには「仲良し7人」グループの真相、実行犯と指示役の存在や連鎖殺人説など、多角的な推理とファンの細かな分析が飛び交った。



トケルさんは最終的に、「この事件の最終ターゲットは猿橋どの子だと思ってる」「真相に迫る警察2人にも期待したい」と述べ、「みなさんからもコメントでご意見をいただけると嬉しいです」と視聴者参加型の盛り上がりで締めくくった。今後も「いいこと悪いこと」に関する考察動画を公開していくと予告しており、今後の展開から目が離せない。