『サザエさん』えぇーっ！？難しすぎる…間違い探しゲームに衝撃「サイゼリヤ級」「結構ムズイな」
アニメ『サザエさん』のアーケードゲームが、KONAMIより登場する。アーケードゲームは1969年の放送スタートから57年の歴史の中で初となり、アミューズメント施設向け間違い探しゲーム『サザエさん まちがいさがし』として、2026年春より稼働される。これにネット上では驚きの声が続出している。
【画像】かなり難しい！『サザエさん』間違い探しゲームの場面カット
『サザエさん まちがいさがし』は、タッチパネルによる直感的な操作で、簡単に『サザエさん』の世界観を間違い探しゲームで楽しむもの。ゲーム内の問題はすべて実際に放送されたアニメの中から登場し、難易度は「かんたん」、「ふつう」、「むずかしい」の3段階から選べる。1人でも大勢でも楽しめる「ノーマルモード」と、2人で速さを競って間違い探しが楽しめる「対戦モード」、ステージをクリアすることでたくさん遊べる「チャレンジモード」の3種類のモードから選べる。
先行公開されたゲームの場面カットは、5つ、4つある間違いを探す2つの問題を楽しむことができ、難易度の高さにネット上では「サイゼリヤ級に難しいわ」「結構ムズイな」「ワカメの襟の色が違うことしかわからなかった・・・なにこのサイゼリヤ並みに難易度高そうな間違い探し。ムシキングの時以来にアーケードゲームやりたくなってる」「鬼畜過ぎるやろ笑」などと反応している。
