¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¦¥´¥Á¥¾¥¦¡Û¤ª²Û»ÒÉ÷¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¿ä¤·¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÌ´Ãæ!¥Ñ¡¼¥ÈÂå·î1Ëü±ß¤ò»È¤¤¡¢Å¾Çä¥ä¡¼¤ÈÁèÃ¥Àï¡Ê30Âå½÷À¡Ë
ÆÃ»£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ªÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ø¥¤¥Á¥ª¥·¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¿ä¤·³è¡É¤â±þ±ç¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ä¤·³è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÊç½¸¤·¡¢¡Ú»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡Û¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤ÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª²Û»Ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦30Âå½÷À¤Î¿ä¤·³è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¿ä¤·¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ö»ä¤Î¿ä¤·³è¡×²óÅú¥Ç¡¼¥¿
¡¦¿ä¤·¡§²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Î¥´¥Á¥¾¥¦
¡¦Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡§30Âå½÷À
¡¦¿¦¶È¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¡¦µï½»ÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
¡¦·î¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡§5Ëü±ßÌ¤Ëþ
¡¦·î´Ö¿ä¤·³è»Ù½Ð¡§1¡Á2Ëü±ß
¡¦Ç¯´Ö¿ä¤·³è»Ù½Ð¡§Ìó5¡Á10Ëü±ß
¡¦¿ä¤·³èÈñ¤Î³ä¹ç¡§¼ê¼è¤ê¤Î1³äÌ¤Ëþ
¡¦¼ç¤Ê»È¤¤Æ»¡§¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¡¢ÇÛ¿®²Ý¶â
¡¦Ç±½ÐÊýË¡¡§À¸³èÈñ¤«¤é
Q1.¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤ÏÃ¯¡Ê¤Þ¤¿¤Ï²¿¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©A.¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î ¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¡¢ÆÃ»£ÈÖÁÈ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿À¸Ì¿ÂÎ¡£¼ç¿Í¸ø¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤ª¤Ê¤«¤Î¸ý¡á¥¬¥ô¡ÊÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô¡Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÈâÇÂ°¡Ê¤±¤ó¤¾¤¯¡Ë¡É¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ò½õ¤±¤¿¤ê¡¢Ä´ºº¡¦Èø¹Ô¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥°¥ì¡¼¥×Ì£¤Î¥°¥ß¤Ê¤é»ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸É÷¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ê¤éÇò¤¯¤Æ¤×¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÆÃÄ§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Q2.¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£A.»Ò¶¡¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ëè½µ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ÎÆ°¤¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ°ì½ï¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¸¤á¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¹¤°¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÈ¯·¡¶²Îµ¥Á¥ç¥³¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥´¥Á¥¾¥¦¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÄ«7»þ¤Î³«Å¹»þ´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Å¾Çä¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾Ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇä¤ê¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌµ»ö¤ËÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÀ¼¤â°ã¤¦¤·¡¢¥é¥¤¥È¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊÅ¸³«¤ÎÉý¹¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡¦»¨»ïÉÕÏ¿¡¦¿©´á¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥¤¥À¡¼¤ä¼Âºß¤¹¤ë¤ª²Û»Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¼ý½¸Íß¡É¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ª¤â¤Á¤ãÂç¾Þ2024¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô¡×¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È²»À¼¡¦È¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ÎºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q3.¿ä¤·³è¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£A.»Ò¶¡¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£
Î®¹Ô¤ä¼þ°Ï¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Q4.¿ä¤·³è¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¤Ï¡©A.»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
»Ò¶¡¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ÓÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥´¥Á¥¾¥¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡§
¿Æ»Ò¤Ç¡ÖÆ±¤¸¿ä¤·¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¶¦ÄÌ¤Î³Ú¤·¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¤·³è¤¬²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¤¿¤À´Ñ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Q5.¿ä¤·³è¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½ÐÈñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£A.¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¥Ù¥ë¥È¤È¥´¥Á¥¾¥¦¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤ª¤·¤ë¤³¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÇã¤¨¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤¤¤È¸À¤¤¡¢¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤Î¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡§
¸½ºß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï9·î¤«¤éÊü±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï»þ´ü¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¤ä¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì¡£²óÅú¼Ô¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖDX¥Ö¥·¥å¥¨¥ë¥´¥Á¥¾¥¦ÉÕ¤ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ôDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡×¤«¡¢¡ÖDX¥á¥ê¥¯¥ê¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¤ª¤·¤ë¤³¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖDX¥¬¥ô¥Û¥¤¥Ã¥Ô¥¢¡õ¥±¡¼¥¥ó¥°¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡¢ÀèÃå¤Ç¡ÖDX¥Ö¥·¥å¥¨¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖDX¥á¥ê¥¯¥ê¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¤ª¤·¤ë¤³¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊªÈÎ²ñ¾ì¤ä¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Ç¡¢È¯ÇäÅö½é¤Ï4¡Á5»þ´ÖÊÂ¤ó¤À¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£
¸½ºß¤â¹â³ÛÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¾Çä¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£
Q6.¿ä¤·³è¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¡¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©A.»Å»ö¤Ç·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·È¯Çä¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤¿¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤Þµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Îºß¸Ë¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢µ¢Âð¸å¤¹¤°¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Q7.²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©A.»Ò¶¡¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢É×¤â»Ò¶¡¤Î¤³¤í²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Q8.¿ä¤·³è¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸å²ù¤äÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©A.¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÊÉ¬Í×·ÐÈñ¡Ë¡£
ÍýÍ³¡§¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ç¸µµ¤¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¸»¤Î°ì¤Ä¤¬¿ä¤·³è¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
Q9.¿ä¤·³è¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡©A.¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£
²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£»Ò¶¡¤ËÌá¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡§
¿ä¤·³è¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î»Ù½Ð¤äÏ²Èñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¡×¤ä¡Ö¸µµ¤¤Î¸»¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÇ®ÃæÂÎ¸³¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢²óÅú¼Ô¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¦Ç¯Îð¡§30Âå
¡¦ÀÊÌ¡§½÷À
¡¦¿¦¶È¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¡¦µï½»ÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
¡¦·î¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡§5Ëü±ßÌ¤Ëþ
¡¦¿ä¤·³èÎò¡§Ìó2Ç¯¡Ê»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
¡¦²ÈÂ²¹½À®¡§É×¡¦»Ò¤É¤â
¢£ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á¡§¿Æ»Ò¤Ç¡È¿ä¤¹¡É¹¬¤»¤ò¤¯¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¿´¤â¤¯¤¹¤°¤ë¤«¤ï¤¤¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï2025Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î»þÅÀ¤âSNS¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯Åù¤ÇÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡È¿ä¤·¤¬¤¤¡É¤¢¤ê¡£
Æü¾ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Õ¾Þ¤ä¤ª¤ä¤ÄÁª¤Ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¹âÍÈ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Æ»Ò¡È¿ä¤·³è¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
