¥»¥«¥ª¥ï¡¦Fukase¡¢¡Ö20ºÐ²¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡Ä¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¡Ö¶âÈ±¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥¿¥È¥¥¡¼¡×¤Î¡È¥Á¥ç¥¤°¡ÉÏ©Àþ
¡¡4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖSEKAI NO OWARI¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥«¥ª¥ï¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Fukase¤ËÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤È¤Î¡ÈÇ¯Îðº¹¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î27Æü¤Î¡ÖWEB½÷À¼«¿È¡×¤ÎÊóÆ»¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡È¥»¥«¥ª¥ï¥Ï¥¦¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥«¥ª¥ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´ûº§¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢Fukase¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ç¤½¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Fukase¤µ¤ó¤Ï20ºÐ¤ÎTikTok¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥«¥ª¥ï¥Ï¥¦¥¹¤ÇÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Èà½÷¤òÎ¾¿Æ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Fukase¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔFukase¤Î·ïºÐ¤Îº¹¤¨¤°¤¯¤ÆÁð¡Õ
¡Ô¿Æ»Ò¤ä¤ó¡Õ
¡Ô¿¼À¥¤µ¤ó¤ÎÇ®°¦¤È¤«·ëº§¤¬·ù¤È¤«¤¸¤ãÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ20²¼¤ÏÉáÄÌ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤ó¤Î¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤ªÁê¼ê¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤È¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFukase¤µ¤ó¤Ï10·î13Æü¤Ç40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸òºÝÁê¼ê¤È¤Ï20ºÐÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤µ¤ó¤ä±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤é¤È¤ÎÇ®°¦¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¸òºÝÊóÆ»¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥»¥«¥ª¥ï¤Ï2011Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ØHabit¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¡ØÂè73²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò¸£°ú¤¹¤ëFukase¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊÑ²½¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö10·î5Æü¤ËFukase¤µ¤ó¤Ï¡¢Instagram¤Ë¶âÈ±¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ¬¤Ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤ò´¬¤¤¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ï©¾å¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¸ý¤ËÒú¤¨¤¿¤ê¡¢º¸ÏÓ¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤ÎFukase¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡È¥Á¥ç¥¤°¡ÉÏ©Àþ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢º£²ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Fukase¤µ¤ó¤¬40ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¸þ¤¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡È¥Á¥ç¥¤°¡ÉÏ©Àþ¤ò´Ó¤¯Fukase¤Ë¡¢ZÀ¤Âå½÷»Ò¤âÎº¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¡£