¡ÚMLB¡Ûµå¿³¤Îà»þ´Öº¹á¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢ÅÜ¤ê¡Ö¥³¡¼¥ë¤âÃÙ¤¤¤·µå¤â¹â¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬µå¿³¤ÎÉÔ²Ä²òÈ½Äê¤ÇÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡££²²ó¤Ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Î°ÂÂÇ¤Ç°ì»à°ìÎÝ¤È¤·¡¢Â³¤¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¤Ë¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬£³¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿ÊÑ²½µå¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¤¬°ìÎÝ¤ËÊâ¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¥¦¥§¥°¥Ê¡¼µå¿³¤¬¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ª¡×¤ÎÈ½Äê¡£°ìÁö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤âÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤ß¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤«¤é°ìÎÝ¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æà¤±¤óÀ©»àá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê°ú¤²¼¤¬¤ê¡¢·ë¶É¥Ð¡¼¥¸¥ç¤Ï»Íµå¡£¥«¡¼¥¯¤Ë¤â±¦Á°ÂÇ¤¬½Ð¤Æ°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µå¿³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥§¥¤¥º¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Î¤Ò¤É¤¤È½Äê¤ÇºÇ½é¤Î¹¥µ¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃÙ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¾¡¼ê¤Ë¿äÂ¬¤·¤¿¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤ÎÈ½Äê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤éÄø±ó¤¤¡¢¤½¤ÎÁ°¤Îµå¤è¤ê¤â¹â¤¤¡£ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£