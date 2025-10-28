この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Bobby氏が自身のYouTubeチャンネルで、ディズニーアンバサダーホテルの新客室「ミッキーマウスルーム 魔法使いの弟子」に1泊した様子を詳細にレポートした。動画タイトルは「【魔法使いの弟子】ディズニーアンバサダーホテルの新客室に1泊」。Bobby氏は、チェックインからルームツアー、ホテル内のグッズショップでの買い物、そして東京ディズニーシー「マゼランズ」でのディナーまで、丸1日のディズニー体験を語っている。



Bobby氏は「今回のお部屋は10月13日から登場したばかりの新客室、ミッキーマウスルーム魔法使いの弟子のお部屋です。どんな感じのお部屋なのか、大変楽しみです」と、期待いっぱいにホテルを訪れた。実際の客室に足を踏み入れると「めちゃくちゃいいですね」と感嘆。「壁紙にはご覧の通り弟子の姿のミッキー、鮮やかに描かれております」など、部屋の細やかなデザインを丁寧に紹介している。



また、部屋の設備について「天井には星座が描かれております。映画ファンタジアに登場するミッキーやほうきの星座が幻想的」と感動。「ベッドの枕元は、頭が帽子に重なるようにデザインされていたり、ランプも弟子ミッキーの帽子を模していて、細部までこだわりを感じます」とそのクオリティに舌を巻いた。



夜はディズニーシーのマゼランズで「マゼランコース」（11,000円）を堪能。「国産牛フィレ肉のローストや米粉のガトーショコラなど、一人でも大満足の贅沢ディナーとなりました」と紹介し、夜のパークでのアトラクションや花火も存分に楽しんだ様子。



翌朝はアンバサダーホテル1階「チックタックダイナー」でパンを購入。「朝食も美味しかったです」と笑顔を見せた。



最後に、「非常に幻想的なお部屋。壁紙から天井に至るまでとても素敵な内装でした」「今回の内容が少しでも、画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです」と締めくくり、「動画を見てよかった方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします」と呼びかけて動画を終えた。