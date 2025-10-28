トロントでの大ブーイングと大合唱について問われた大谷

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、ワールドシリーズ第3戦を前に記者会見を行った。敵地トロントで浴びた大ブーイングと大合唱については、ジョークを飛ばし、報道陣も爆笑。日本のファンも「大谷夫妻はメンタルも最強か笑」「一流の選手はジョークも一流」と発言に唸っている。

大谷はトロントで行われたワールドシリーズ第1戦の第5打席で「We don’t need you（お前はいらない！）」の大合唱を浴びた。2023年オフにFAとなった際には移籍先の候補に挙がり、トロント行きの飛行機に乗った“誤報”が報じられるなど、ファンにとっては因縁の選手のひとり。トロントでの2試合ではスタメン発表の際や打席に入った際には大ブーイングが沸き起こっていた。

球界トップ選手の大谷に対する辛辣な大合唱は、大きな話題に。会見では大谷にトロントファンの大歓声についての質問が飛んだ。

当の大谷は「素晴らしかったと思います」と熱狂的なファンを“称賛”。「We don’t need you」のチャントは聞こえていたと明かし、「僕の妻が凄く大好きなチャントなので、イジられましたけど。個人的には良かったなと思っています」とニコリと笑った。その後、シーズン終盤はどのように家族とリラックスしているかという質問に対し、「家庭内ではトロントで言われたチャントは言われないようにしたいなと」と大合唱のネタに触れ、報道陣を笑わせた。

この返しはX（旧ツイッター）でも話題に。日本のファンからは「大谷夫妻はメンタルも最強か笑」「ブーイングすら笑いに変える男 さすが翔平」「一流の選手はジョークも一流」「妻が大好きとはさすがの返しだな」「カッコ良すぎ」「流石にアメリカンジョーク上手すぎて唸ったわ」「大人の対応ですね」といった声があがっていた。（Full-Count編集部）