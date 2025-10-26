「良すぎる…今年No.1かも」家電女優が感動した美顔器って？ 家電のプロが推す「価格以上の逸品」な美容・健康家電5選
“質の良いもの、高機能のものに惜しまずお金を使うことが、のちのち高コスパにつながる”という観点から、家電のプロが選んだ「価格以上の逸品」な美容・健康家電を紹介！
【私たちが解説します！】
■家電女優・奈津子さん
芸能界イチ家電に詳しい女優。大量の家電に囲まれながら四歳の息子を育児中。Instagram @natsuko_kaden
■家電ライター・平島憲一郎さん
生活家電の紹介・お試し記事をおもに執筆。調理家電から掃除機、美容・健康家電など幅広い知識を持つ。
大バズりの画期的な使い心地が１万円台で体験できる！
パナソニック
ラムダッシュ パームイン LITE ES-P330U
実売価格：1万9800円
斬新なデザインと使い心地が人気の５枚刃シェーバー「ラムダッシュ パームイン」（最上位機種は５万円台）の、３枚刃モデル。独自のセンシング技術「ラムダッシュAI」搭載で、パワーを自動制御しながら適切にシェービングする。
SPEC●外刃：３枚刃●内刃：30°鋭角ナノエッジ内刃●駆動：リニアモーター高速駆動、約１万3000ストローク/分●充電時間：急速２時間●使用日数：約14日（満充電で１日１回約３分使用時）●サイズ／質量：W71×H60×D42mm／約130kg
【ココが価格以上!】３枚刃になっても快適・満足な剃り心地
「従来モデルが採用している５枚刃を３枚刃に置き換えることで低価格を実現。３枚刃でも問題なく、手指で繊細に角度を調整しながら撫でるようにヒゲが剃れます。一見シェーバーに見えない斬新なデザインも、所有欲をそそる！」（家電ライター・平島憲一郎さん）
肌の“もたつき”と“明るさ”……２大悩みに全顔リフト（※１）でアプローチ
YA-MAN
ブルーグリーンマスク リフト
実売価格：7万7000円
本格的なリフトケア（※２）とフォトケア（※３）が同時にできる、マスク型コードレス美顔器。パワームラの少ない均一な光を照射しながらターゲットとなる表情筋に適切な電気刺激を与え、効率的に肌にアプローチする。
SPEC●充電時間：約３時間●動作時間：約50分（満充電時）●EMSレベル：６段階●マスク部材質：シリコーン、ステンレス●サイズ・質量／W635×H210×D112mm（マスクを広げた状態）／約520g
※１：引き上げるようにしてマスクを装着した状態。
※２：EMS機器による筋力トレーニングを行うこと。
※３：スチーマー機能とLEDによる光美容機能を融合させたフェイスケア
【ココが価格以上!】ハイスペックな２種類のケアを同時にできて、費用対効果抜群！
「今年度の美容家電ランキングNo.1といっても過言ではないぐらい良すぎる……！ ハイクオリティのリフトケア・フォトケアが同時に叶うので、価格面や手間を考えるとかなり高コスパだと思います。毎日愛用しています！」（家電女優・奈津子さん）
オフィスや旅先でもハイレベルなスキンケアができる！
A-Stage
Re・De Suhada スティック美顔器 FM01A
実売価格：1万9800円
独自のEMS技術と２波長LEDが肌の奥（※４）までアプローチし、たった数分でワンランク上のケアが叶う。２種のLEDと温熱・振動機能搭載。より肌の深層に届く（※４）赤色LEDは大事な場面での集中ケアも可能だ。
SPEC●充電時間：約120分●動作時間：約30分●機能：EMS、LED（赤・青）、振動、温熱●モード：３種類●EMSレベル：３段階●タイマー：約５分で自動オフ●サイズ／質量：約W22×H147×D19mm／約50g
※４：角質層まで
※５：肌を引き上げるように機器を動かすこと
【ココが価格以上!】携帯しておきたいコンパクトなビューティーデバイス
「機能性に優れた本格派のEMS美顔器でありながら、約50gと超軽量＆コンパクト。夕方以降、疲れとくすみで顔が急激にゾンビ化することがありますよね？（笑） スマホのようにカバンやポーチに忍ばせておくと安心できます」（家電女優・奈津子さん）
手元で操作をしなくても、自分好みのスタイリングができる
フェスティノ
ツヤニュアンス ドライヤー
実売価格：2万9700円
髪との距離で温風と冷風をタイミング良く自動で切り替える「ニュアンス ドライモード」を搭載。手元のボタン操作なしで、思い通りのスタイリングが実現する。風速約34.5/秒のパワフル且つ柔らかな風で、速乾性も良好だ。
SPEC●消費電力：1200W●風量：３段階●モード：スピード、スカルプ、ツヤ、セーフティ、ニュアンス、クール●カラー：２色●サイズ／質量：約W70×H279×D76mm／約350g
【ココが価格以上!】ハイスペックなセンサーでツヤもニュアンスも自在に！
「ツヤもニュアンスも一台で叶えられる。ノズルを付けるとセンサーが起動し、髪との距離を感知して温度を自動切り替えします。この価格でここまでの高仕様は見逃せません！ 身だしなみをより整えたい方にオススメ」（家電女優・奈津子さん）
ふくらはぎ＆太ももの２WAY仕様にグレードアップ！
ドウシシャ
ゴリラのふたつかみ
実売価格：6900円
大ヒットしたふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」が、ふくらはぎ＆太もも両方に対応。全長68cmの大判サイズで太もももしっかりと包み込み、８つのエアバッグによってハイパワーでケアできる。
SPEC●エア圧力：最大60.0Kpa（±10％）●対応サイズ：ふくらはぎ周囲約37〜60cm、太もも周囲約41〜60cm●電源コード長さ：約2.0ｍ●サイズ／質量：約W680×H30×D200mm（展開時）／約430g
【ココが価格以上!】悶絶級の気持ち良さが進化この満足感は特筆モノです！
「『ゴリラのひとつかみ』がさらに進化。太もも部にも対応しケアできる範囲が広がりました。『ぽこぽこパーツ』を使うことで、より“イタ気持ちイイィ！”を堪能できます。7000円を切る価格でこの満足感はスゴい（笑）」（家電ライター・平島憲一郎さん）
