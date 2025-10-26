“質の良いもの、高機能のものに惜しまずお金を使うことが、のちのち高コスパにつながる”という観点から、家電のプロが選んだ「価格以上の逸品」な美容・健康家電を紹介！

【私たちが解説します！】



■家電女優・奈津子さん

芸能界イチ家電に詳しい女優。大量の家電に囲まれながら四歳の息子を育児中。Instagram @natsuko_kaden





■家電ライター・平島憲一郎さん

生活家電の紹介・お試し記事をおもに執筆。調理家電から掃除機、美容・健康家電など幅広い知識を持つ。

大バズりの画期的な使い心地が１万円台で体験できる！

パナソニック

ラムダッシュ パームイン LITE ES-P330U

実売価格：1万9800円

斬新なデザインと使い心地が人気の５枚刃シェーバー「ラムダッシュ パームイン」（最上位機種は５万円台）の、３枚刃モデル。独自のセンシング技術「ラムダッシュAI」搭載で、パワーを自動制御しながら適切にシェービングする。

SPEC●外刃：３枚刃●内刃：30°鋭角ナノエッジ内刃●駆動：リニアモーター高速駆動、約１万3000ストローク/分●充電時間：急速２時間●使用日数：約14日（満充電で１日１回約３分使用時）●サイズ／質量：W71×H60×D42mm／約130kg

↑カラバリはミストグレー、ディープネイビー、スモーキーブルーの３色。

IPX7基準の防水性能で、風呂剃りも可能だ。

↑「深剃り刃」２枚、「アゴ下トリマー刃」（中央）１枚の３枚刃構成。

約１万3000ストローク/分のリニア駆動で、力強く剃ることができる。

↑手のひらに収まるサイズに、ラムダッシュの３枚刃テクノロジーを凝縮。

ホールド感が抜群で、つまむような持ち方でヒゲを剃れる。

【ココが価格以上!】３枚刃になっても快適・満足な剃り心地



「従来モデルが採用している５枚刃を３枚刃に置き換えることで低価格を実現。３枚刃でも問題なく、手指で繊細に角度を調整しながら撫でるようにヒゲが剃れます。一見シェーバーに見えない斬新なデザインも、所有欲をそそる！」（家電ライター・平島憲一郎さん）

肌の“もたつき”と“明るさ”……２大悩みに全顔リフト（※１）でアプローチ

YA-MAN

ブルーグリーンマスク リフト

実売価格：7万7000円

本格的なリフトケア（※２）とフォトケア（※３）が同時にできる、マスク型コードレス美顔器。パワームラの少ない均一な光を照射しながらターゲットとなる表情筋に適切な電気刺激を与え、効率的に肌にアプローチする。

SPEC●充電時間：約３時間●動作時間：約50分（満充電時）●EMSレベル：６段階●マスク部材質：シリコーン、ステンレス●サイズ・質量／W635×H210×D112mm（マスクを広げた状態）／約520g

※１：引き上げるようにしてマスクを装着した状態。

※２：EMS機器による筋力トレーニングを行うこと。

※３：スチーマー機能とLEDによる光美容機能を融合させたフェイスケア

↑独自の波長を持つ青緑と赤のLEDを288個搭載。

10個のEMS電極による筋肉運動と連動し肌印象を上げ、リフトアップする（※２）

↑“トレーニング”と“リリース”の概念をもとに、表情筋の特性に合わせた電気刺激を適切に与え、

筋肉にアプローチする。

【ココが価格以上!】ハイスペックな２種類のケアを同時にできて、費用対効果抜群！



「今年度の美容家電ランキングNo.1といっても過言ではないぐらい良すぎる……！ ハイクオリティのリフトケア・フォトケアが同時に叶うので、価格面や手間を考えるとかなり高コスパだと思います。毎日愛用しています！」（家電女優・奈津子さん）

オフィスや旅先でもハイレベルなスキンケアができる！

A-Stage

Re・De Suhada スティック美顔器 FM01A

実売価格：1万9800円

独自のEMS技術と２波長LEDが肌の奥（※４）までアプローチし、たった数分でワンランク上のケアが叶う。２種のLEDと温熱・振動機能搭載。より肌の深層に届く（※４）赤色LEDは大事な場面での集中ケアも可能だ。

SPEC●充電時間：約120分●動作時間：約30分●機能：EMS、LED（赤・青）、振動、温熱●モード：３種類●EMSレベル：３段階●タイマー：約５分で自動オフ●サイズ／質量：約W22×H147×D19mm／約50g

↑約15cmのコンパクトボディで握りやすいスティック形状だ。ポーチにも収まるサイズで持ち運びしやすい。

↑電極には医療用にも使われる「サージカルステンレス（316L）」を採用。金属アレルギー反応も抑える。

↑動かしづらい表情筋を独自の周波数で刺激し、ハリのある引き締まった肌へ導く。リフトケア（※５）にも◎

※４：角質層まで

※５：肌を引き上げるように機器を動かすこと

【ココが価格以上!】携帯しておきたいコンパクトなビューティーデバイス



「機能性に優れた本格派のEMS美顔器でありながら、約50gと超軽量＆コンパクト。夕方以降、疲れとくすみで顔が急激にゾンビ化することがありますよね？（笑） スマホのようにカバンやポーチに忍ばせておくと安心できます」（家電女優・奈津子さん）

手元で操作をしなくても、自分好みのスタイリングができる

フェスティノ

ツヤニュアンス ドライヤー

実売価格：2万9700円

髪との距離で温風と冷風をタイミング良く自動で切り替える「ニュアンス ドライモード」を搭載。手元のボタン操作なしで、思い通りのスタイリングが実現する。風速約34.5/秒のパワフル且つ柔らかな風で、速乾性も良好だ。

SPEC●消費電力：1200W●風量：３段階●モード：スピード、スカルプ、ツヤ、セーフティ、ニュアンス、クール●カラー：２色●サイズ／質量：約W70×H279×D76mm／約350g

↑ノズル装着で髪との距離を自動感知し、温・冷風を切り替える。手元操作なしで自然なツヤと立体感が実現。

↑速乾性と心地良さにこだわって設計された14カ所の送風口が、髪のすみずみにムラなく熱を広げていく。

↑約350gの軽さで収納性も◎。壁にすっきりと収納できる「壁掛けスタンド」（別売）のオプションも用意。

【ココが価格以上!】ハイスペックなセンサーでツヤもニュアンスも自在に！



「ツヤもニュアンスも一台で叶えられる。ノズルを付けるとセンサーが起動し、髪との距離を感知して温度を自動切り替えします。この価格でここまでの高仕様は見逃せません！ 身だしなみをより整えたい方にオススメ」（家電女優・奈津子さん）

ふくらはぎ＆太ももの２WAY仕様にグレードアップ！

ドウシシャ

ゴリラのふたつかみ

実売価格：6900円

大ヒットしたふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」が、ふくらはぎ＆太もも両方に対応。全長68cmの大判サイズで太もももしっかりと包み込み、８つのエアバッグによってハイパワーでケアできる。

SPEC●エア圧力：最大60.0Kpa（±10％）●対応サイズ：ふくらはぎ周囲約37〜60cm、太もも周囲約41〜60cm●電源コード長さ：約2.0ｍ●サイズ／質量：約W680×H30×D200mm（展開時）／約430g

↑「ぽこぽこパーツ」を２枚付属。

強力なエアバッグと組み合わせることで、ゴリラに掴まれたかのようなイタ気持ち良さを味わえる。

↑「ひとつかみ」のように、ふくらはぎにももちろん対応。

スタートボタンを押すだけで稼働し、操作も至ってシンプルだ（強弱の調節可能）。

【ココが価格以上!】悶絶級の気持ち良さが進化この満足感は特筆モノです！



「『ゴリラのひとつかみ』がさらに進化。太もも部にも対応しケアできる範囲が広がりました。『ぽこぽこパーツ』を使うことで、より“イタ気持ちイイィ！”を堪能できます。7000円を切る価格でこの満足感はスゴい（笑）」（家電ライター・平島憲一郎さん）

