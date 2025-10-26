「匿名の恋人たち」「グラスハート」同じ世界線で繋がっていた サプライズ仕掛けが話題「小栗旬から佐藤健へ差し入れ？」
【モデルプレス＝2025/10/26】俳優の小栗旬が主演、ハン・ヒョジュがヒロインを務めるNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」。7月に配信された佐藤健主演のNetflixシリーズ「グラスハート」とのコラボレーションが仕掛けられていたことがわかった。
【写真】「グラスハート」仕掛けられたサプライズシーン
小栗とヒョジュが紡ぐ“大人だけどピュア”なロマンティックコメディが話題となっている「匿名の恋人たち」。配信直後からファンの間で“とあるシーン”に仕掛けられたサプライズが話題となっていた。
そのサプライズとは、「匿名の恋人たち」第6話で赤西仁演じる寛と中村ゆり演じるアイリーンが初めてデートらしい時間を過ごす重要なシーンで、ふと立ち寄った売店から流れてくるのが「グラスハート」で登場する人気バンドTENBLANKの楽曲「Glass Heart」であること。一方「グラスハート」では、第4話でTENBLANKの合宿中に恋敵でありライバルでもある高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）演じる歌姫・櫻井ユキノが現れ、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）演じるヒロイン・朱音に差し入れた話題のチョコレートが、「匿名の恋人たち」にも登場する重要アイテム、小栗演じる壮亮とヒョジュ演じるハナが働くチョコレートショップ「ル・ソベール」の人気商品「レインボーパレット」だったという仕掛けだ。
隠されたサプライズではあるが、すでに多くのファンが気づいており、「匿名の恋人たちの挿入歌で佐藤健の歌が聞こえてきて、あれ？ってなってエンドロールを見たらグラスハートの曲だった」「匿名の恋人たちからグラスハートへ移行したんだけど、チョコがカメオ出演してる…笑」などの声が上がっている。
さらに、「小栗旬から佐藤健へ差し入れしたってこと？」「匿名の恋人たち6話を観たらグラスハートが観たくなって結局10話へ」「あのチョコの形状ってことは、あの回より前ってことか…逆に匿名の恋人たちのあの回にGlass Heartがかかってるってことは…」と、時系列を考察しながら2作品を横断して楽しむファンもいる。
今回、「グラスハート」に登場したチョコレート「レインボーパレット」が映るサプライズシーンの本編カットも解禁。さらに、「匿名の恋人たち」最終話には、この驚きを超えるサプライズが待ち受けている。最初から最後まで、何度でも楽しめる仕掛けが詰まった本作。壮亮とハナのピュアなラブストーリーとともに、さまざまな角度から作品を楽しめる。
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した本作。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「グラスハート」仕掛けられたサプライズシーン
◆「グラスハート」「匿名の恋人たち」夢のコラボが話題
小栗とヒョジュが紡ぐ“大人だけどピュア”なロマンティックコメディが話題となっている「匿名の恋人たち」。配信直後からファンの間で“とあるシーン”に仕掛けられたサプライズが話題となっていた。
隠されたサプライズではあるが、すでに多くのファンが気づいており、「匿名の恋人たちの挿入歌で佐藤健の歌が聞こえてきて、あれ？ってなってエンドロールを見たらグラスハートの曲だった」「匿名の恋人たちからグラスハートへ移行したんだけど、チョコがカメオ出演してる…笑」などの声が上がっている。
さらに、「小栗旬から佐藤健へ差し入れしたってこと？」「匿名の恋人たち6話を観たらグラスハートが観たくなって結局10話へ」「あのチョコの形状ってことは、あの回より前ってことか…逆に匿名の恋人たちのあの回にGlass Heartがかかってるってことは…」と、時系列を考察しながら2作品を横断して楽しむファンもいる。
今回、「グラスハート」に登場したチョコレート「レインボーパレット」が映るサプライズシーンの本編カットも解禁。さらに、「匿名の恋人たち」最終話には、この驚きを超えるサプライズが待ち受けている。最初から最後まで、何度でも楽しめる仕掛けが詰まった本作。壮亮とハナのピュアなラブストーリーとともに、さまざまな角度から作品を楽しめる。
◆小栗旬×ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した本作。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
【Not Sponsored 記事】