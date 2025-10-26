「佐土原」はなんて読む？宮崎県にある駅名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「佐土原」はなんて読む？
「佐土原」という漢字を見たことはありますか？
宮崎県にある駅名で、答えは4文字です。
いったい、「佐土原」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さどわら」でした。
佐土原駅とは、宮崎県宮崎市に位置している駅で、旧佐土原町の中心部にあります。
駅のある宮崎市は、平成18年1月の佐土原町・田野町・高岡町との合併、さらに平成22年3月の清武町との合併を経て、現在の姿となりました。
そんな旧佐土原町では、米の粉を練って伸ばし、さらにあんこではさんで蒸した和菓子「鯨羊羹（くじらようかん）」が有名ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
