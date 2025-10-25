「ティンバーランド」がアイコンブーツをアップデート、従来モデルから25％軽量化を実現

「ティンバーランド（Timberland）」が、アイコンブーツ「6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ（通称：オリジナル イエローブーツ）」を軽量化した新作モデル「Timberland 25 6インチブーツ」を10月30日に発売する。東京・代官山の「Timberland Boutique Tokyo」をはじめとするティンバーランドの直営店や公式オンラインストアで取り扱う。

新作は、半世紀以上前に登場した“オリジナル イエローブーツ”のアイコニックなシルエットやクラフトマンシップはそのままに、現代のライフスタイルに合わせて従来モデルから25％の軽量化を実現。高反発のクッション性を備えるコンフォートシステム「ティンバークッシュ（TimberCush）」を搭載したほか、ボリュームを抑えた防水メンブレン「ティンバードライ（TimberDry）」と、耐久性と柔らかさを兼ね備えたプレミアムヌバックレザーを採用することで、クラシックなスタイルと快適性を兼ね備えたデイリーブーツに仕上げた。価格は3万3000円。

■「Timberland 25 6インチブーツ」取扱店舗

ティンバーランド 直営店（ブティック トウキョウ、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、名古屋PARCO店、伊勢丹新宿PC4店、なんばパークス店、公式オンラインショップ