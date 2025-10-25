『キミとアイドルプリキュア♪』第38話 ハロウィンの仮装コンテストに出場！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第38話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第38は10月26日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第38話「一緒に踏み出す！ウィンウィンハロウィン！」＞
いつものように放課後、喫茶グリッターに集まるうた（声：松岡美里）たち。ところが、田中が出してくれたバナナマフィンのハロウィンバージョンにおばけのトッピングが乗っているのを見たうたは、いきなりお店の外まで走り出てしまう。実はうたはおばけが大の苦手で、いつもハロウィンを楽しめないでいた。
それでも、仮装をしたり、トリック・オア・トリートをしたりして楽しみたい、といううたを前に、こころ（声：高森奈津美）ははなみちタウンで開催される仮装コンテストに出ませんか、と提案する。怖くて勇気が出ないうただったが、最初は「はずかしい」とためらっていたなな（声：高橋ミナミ）に「いっしょに出よう」とさそわれ、みんなで出場することになり――。
＞＞＞第38話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
※「高橋ミナミ」の「高」は「はしごたか」が正しい表記。
（C）ABC-A・東映アニメーション
