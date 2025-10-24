アップルは、14型「MacBook Pro」新モデルを2025年10月22日に発売。10コアCPU（プロセッサー）、10コアGPU（グラフィックス・プロセッサー）を備えたAppleシリコン「M5チップ」を搭載し、AI（人工知能）処理性能が従来と比べ最大3.5倍向上したという。

同じく「M5チップ」搭載「iPad Pro」同日発売

1600ニトのHDR（ハイ・ダイナミックレンジ）輝度を実現した14型「Liquid Retina XDRディスプレイ」を搭載。1200万画素のセンターフレームカメラ、6スピーカーを内蔵する。

OSは、Liquid Glassデザインの「macOS Tahoe」をプレインストールする。最大24時間のバッテリー駆動時間を実現した。

カラーはスペースブラック、シルバーの2色。

価格とラインアップは、メモリー16GB、内蔵ストレージ512GBモデルが24万8800円（以下全て税込）、メモリー16GB、内蔵ストレージ1TBモデルが27万8800円、メモリー24GB、内蔵ストレージ1TBモデルが30万8800円。

また、「M5チップ」搭載のタブレット「iPad Pro」を同日発売する。11型と13型モデルを用意し、いずれもタンデムOLED（有機EL）を採用した「Ultra Retina XDRディスプレイ」を搭載。

ストレージ容量256GB/512GB/1TB/2TBの各モデルをラインアップする。

カラーはスペースブラック、シルバーの2色。

価格は、11型のWi-Fiモデルが16万8800円〜、Wi-Fi + Cellularモデルが20万4800円〜。13型のWi-Fiモデルが21万8800円〜、Wi-Fi + Cellularモデルが25万4800円〜。