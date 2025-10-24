見たことのない座り方で猫がこちらを見つめてきて…？まるで陸上選手が今にも走り出そうとしているような格好で座る猫のほほえましい光景は13万回を超えて表示され、8,400件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：見つめてきた黒猫→『まさかの座り方』で…】

謎のポーズ

X（旧Twitter）アカウント『@UOOO_uni_oishi』に投稿されたのは、まん丸な目をした黒猫の男の子の「うに」ちゃんが、一風変わった座り方をしながらこちらを凝視している姿です。この日、飼い主さんがふと見てみると、うにちゃんが陸上選手のクラウチングスタートのような格好で、じっと飼い主さんを見つめていたのだそうです。

目を大きく見開き、口をわずかに開け、ほぼ動かずに、後ろ足を揃えて両前足を床についている姿は、どこか礼儀正しくもあり、何かを訴えているようでもあったといいます。うにちゃんとしてはただ座っていただけなのかもしれませんが、飼い主さんから見ればあまりにもおもしろい座り方だったため、思わず「座り方なにwww」と笑いをこらえ切れなかったとおっしゃいます。

甘えん坊な一面も

うにちゃんは、普段とても甘えん坊さんなのだそうです。飼い主さんの手を枕にしながら気持ちよさそうにお昼寝してくれることもあるのだとか。

うにちゃんが自由にのびのびと日々を楽しむ様子は、これからもたくさんの人々に笑いと癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@UOOO_uni_oishi』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「『ママ...〇〇ちゃんをボクに下さい』って言っているのかな？w」「やる気マンマンで出走準備しているのかな？w」「どうしたの？何を訴えているの？？と思ってしまいましたw」「この座り方が落ち着くのかな？w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@UOOO_uni_oishi」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。