TBS日曜劇場の大人気ドラマ『ビバン』の考察動画がYouTubeで公開された。動画タイトルは『【VIVANT】ドラマ考察 全話徹底解剖！謎を振り返れ（前編）伏線回収 結末最終回予想 ビバン』。発言者はVIVANT考察系YouTuberのトケル氏。動画内では、2026年に放送予定のシーズン2を前に、これまでの全エピソード（前編・第5話まで）を総復習し、各話ごとに未回収の謎や伏線を丁寧に振り返っている。



冒頭でトケル氏は「ビバンの前話ストーリー振り返りと、各話ごとに残された謎について振り返ることができる動画です」と説明。さらに「今回の動画は、第一シリーズをすでに見たことがある人を対象にしています。ほとんどネタバレの内容になっていますので、これからビバン第一シリーズを見るという方は、それを見てからこの動画に戻ってくださいね」と注意喚起も。



各話ごとに注目して振り返るスタイルで、第1話では、「野木雄介がバルカ共和国で1億ドルの誤送金事件に巻き込まれる」展開や、爆破事件に巻き込まれながらも公安刑事・野崎に救われる場面、さらにはもう一人の野木である謎の存在・Fが早くから登場する重要性に触れ、「Fの正体やどうやって生まれたのかは、続編の重要なテーマの一つ」と独自の考察を披露。



第2話に入ると、「野木のことをテロリストだと信じていたチンギスが後に野崎と協力関係を築く過程」や、「公安の新条の怪しい動き」に着目。第3話のモンゴル国境脱出劇や、「野木の超人的な身体能力の理由、幼少期の人身売買や両親との別離など過酷な過去」、そして謎の救出者・飯田についても言及。



第4話では「誤送金事件の真犯人が天才ハッカー・太田里穂であり、その裏にテントの内通者がいた」という展開、新条や長野専務のまだ明かされていない秘密に、「新条がテントのモニターだったからわざと逃した」と考察を加えつつ「なぜそうなったのかは今後の見どころ」と述べた。



第5話からは“宿命編”となり、「野木が別班（自衛隊の影の諜報部隊）であることが明らかになる」重要回として、「野木の父親とされるべき、行方不明の母・明美、家紋の秘密、べきが生きている可能性」など複雑な人間関係や謎を丁寧に整理。「前回のシリーズで亡くなったとされる野木、べき、役所工事さんの出演は現時点で未発表ですが、今後の続報に期待しています」と語った。



