©ABC

10月18日（土）に放送スタートしたドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（毎週土曜深夜1：00～ ABCテレビ 関西ローカル）。隠木鶉による同名小説を原作に、修学旅行から始まる恋模様をさわやかに描く。

クラスに友達が一人もいない平凡男子・日置（藤本）。修学旅行でなぜか “四天王”と呼ばれている高身長＆イケメン高校生４人組と同じ班になってしまう。中でも、学校一の人気者・渡会（簡）に日置は執着されてしまい…。渡会ら一軍男子４人と過ごす、平凡男子・日置の波乱だらけの修学旅行が、いま始まる！

©ABC

10月中旬に制作発表会見が行われ、Ｗ主演の藤本洸大と簡秀吉、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李が登壇！ ステージ上には５つの学校机が置かれ、さながら劇中の教室のような和やかな雰囲気で制作発表会見はスタート。撮影でドキドキしたシーンや裏話などを明かした。

©ABC

藤本は自身が演じる日置役について、「ふとした瞬間に、すごくピュアな一面をみせるので、ピュアな可愛さをどう表現できるかを意識して演じました」と手応えを語ると、簡は「原作は小説なのですが、その挿絵での渡会はクールで、フェイスラインもすごくスマート。なので、体重を10キロ落として役に挑んでいます」とかなりのダイエットを行ったそう。スラリとした渡会のボディラインも注目ポイントだ。

©ABC

“ドキドキしたシーン”についての話題になると、簡が「修学旅行の２日目、日置とのホテルでのシーンは、渡会がすごくドキドキするシーンだったのですが、それ以上に僕自身がドキドキしていて…」と振り返ると、藤本が「４話だよね。僕もいちばん緊張したのは、ホテルのベッドでのシーンでした。ほとんど１日中、ベッドの上での撮影だったよね。でもちょっとヘンな空気にならなかった(笑)？ お互い緊張しすぎていつもみたいに話せなくなってね」とお互い顔を見合わせて苦笑い。そのシーンでは、桜木、福田、清水の３人は同じ部屋のベッドで“寝る芝居”をしていたが、清水は「藤本＆簡のベッドと隣だったので、耳で芝居を聞いていたら、二人のドキドキが伝わってきていました」と語った。

©ABC

撮影中“修学旅行らしさ”を感じたエピソードを聞かれると、福田は「５人でいることが多くて、どこか行くたびに、思い出を残すようにみんなで写真を撮り合ったりして。本当に修学旅行にきているようでした」とアイドルスマイルを振りまきながらにっこり。

©ABC

清水は、「遊園地で撮影をしていた時に、５人でアトラクションに乗ったんですが、本気で怖がっている人が一人だけいて…」と話し出すと、簡が自ら「絶叫系のアトラクションはＮＧなんですよ（苦笑）。記憶はほとんどない…ですが、隣にいた（桜木）雅哉の笑い声だけが印象に残っていますね」と桜木に視線を送っていた。

©ABC©ABC

一方その桜木は、藤本と二人で肝試しに行ったエピソードを披露。「実は本当に怖いことが起こっちゃって…」と藤本。桜木も「（肝試しに行った後に、）僕と藤本が乗ったロケバスが急に動かなくなったりね」と、驚愕の“修学旅行体験”をしたよう。

©ABC

今ではプライベートで遊びに行くほど仲が深まったという５人の“空気感”も、本作の大きな魅力。回を追うごとに各キャラクターも際立ち始めるので、ぜひご注目を！

【第1話あらすじ】※TVerで配信中！

高校２年生の日置朝陽（藤本洸大）は、大きな問題に直面していた。クラスに友達が一人もいないまま2ヶ月が経ち、修学旅行の班決めの日が来てしまったのだ。途方に暮れていると、同じ中学出身の堀田颯斗（清水海李）から「俺らんとこ来ない？」と声をかけられた。堀田のグループのメンバー４人は、ハイスペックなイケメン揃いで、“四天王”と呼ばれている。学外にもファンが多く、インスタのフォロワーは万単位という一軍だ。

圧倒的に爽やかなビジュアルで、一際目立つ存在のモテ男、渡会紬嵩（簡秀吉）。

クールで近寄りがたい雰囲気の守崎尚哉（桜木雅哉）は、女子の沼化率No.１。

人懐こい性格のかわいい系男子、仲里晴輝（福田歩汰）はムードメーカー。

裏表のない性格でコミュ力お化けの堀田は、男子からも人気だ。

一方の日置は、平凡で目立たないタイプ。明らかな場違い感に「何かの間違いとか……」と後退りすると、「みんな合意の上だけど？」と、半ば強引に“仲良くないグループ”に入れられてしまった！

そして、不安と緊張で睡眠不足の状態で迎えた修学旅行当日。コンタクトレンズを落とした日置の手を渡会が躊躇なく握って歩いてくれるなど、不思議なほどに気に掛けてくれる渡会の距離の近さに日置は困惑する。一軍イケメンたちと過ごす修学旅行、一体どうなる！？

【放送・配信情報】

『修学旅行で仲良くないグループに入りました』

ABCテレビ（関西ローカル）毎週土曜深夜1時放送

★ABCテレビでの放送後、TVer・ABEMAで見逃し配信

FODでは独占配信！

【番組公式ホームページ】

https://www.asahi.co.jp/schooltrip

出演：

藤本洸大 簡秀吉

桜木雅哉（原因は自分にある。） 福田歩汰（DXTEEN） 清水海李

水戸由菜 山田健人 相羽星良 彩香 泉有乃 ほか

原作：

隠木鶉『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（BeLuck文庫／スターツ出版刊）