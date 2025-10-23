富士フイルム株式会社は、スマホプリンター“チェキ”「instax mini Link」用アプリ「instax mini Link for Nintendo Switch」のバージョンアップ版を10月30日（木）に配信する。

「instax mini Link for Nintendo Switch」は、「Nintendo Switch」や「Nintendo Switch 2」のゲーム内で記録した画像を、instax mini Linkシリーズでプリントするためのアプリ。

2021年4月に初版をリリースし、2025年6月には「Nintendo Switch 2」に対応したアップデート版を公開している。

今回のアップデートは、任天堂株式会社との協業プロモーションの第3弾として実施。第1作「スーパーマリオブラザーズ」の発売から40周年を迎えた「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターフレーム147点とステッカー167点が利用可能になり、撮影したゲーム画像などと組み合わせたプリントを作成できる。

さらに編集機能の「instax AiR Studio」では、「スーパーマリオ」シリーズの世界に登場する「ピーチ城」、「土管」、「クリボー」などの素材が使用可能になる。

ランダムに登場する「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターやアイテムと共に、カウントダウンに合わせて最大6枚まで撮影できる「Click to Collage」も加わった。作成したコラージュ画像をinstax mini Linkシリーズで出力すると、連続した画像を動きのある映像として再生する「instax Animation」も楽しめる。

また、「instax mini Link 3」に「スーパーマリオ」のハテナブロックをあしらったケースを同梱する「instax mini Link 3 ハテナブロックデザインシリコンケース付き」を数量限定で11月7日（金）に発売する。価格は2万3,100円前後。

キャラクターフレーム147点とステッカー167点が追加

instax AiR Studio

Click to Collage

instax mini Link 3 ハテナブロックデザインシリコンケース付き