妊活の大敵はストレスと言われるくらい、とてもデリケートな問題。それなのに、無神経な言動を繰り返して、お嫁さんを困らせるお義母さんがいるようです。今回は、妊活中に義母から届いたおくりものにドン引きした話をご紹介いたします。

義母から妊活グッズが届いた

「妊活をしているとき、できるだけストレスのない生活を意識していました。夫ともしっかり話し合って、2人で支え合いながら頑張っていたんです。ただ義母は本当にデリカシーのない人で、私に電話をして『どう？ 妊娠したの？』『早くしてくれないと私もどんどん老いていくじゃないの』と嫌味を言ってきて困っていました。

しかも厄介なのが、息子には言わず、私にだけ言ってくるんですよね。なにより許せなかったのが、頼んでもいないのに妊活グッズが届いたこと。どれだけ無神経な人なのかと、心底あきれましたね……。

夫に言おうと思ったけど、こんなことで夫婦関係がギクシャクしたりストレスの原因になったりしても嫌だったので、届いた荷物はクローゼットの奥に隠しました。その後、子どもを授かることができたけど、あのときの義母の無神経さは一生忘れることはないと思いますね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 義母の言動は、妊活をサポートするのではなく、プレッシャーを与えてしまっていますよね。お嫁さんにだけ、強気なことを言ってくるのもイラッとします。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。