¡¡»²À¯ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤ÎËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤¬£²£²Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíÍý¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¿·ÁíÍý¤Ï¡¢ÁíÍýÁª½Ð¸å¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï³Æ¶ÉÃæ·Ñ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï»²À¯ÅÞ»öÌ³½ê¤âË¬Ìä¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏËÅÄ»á¤âÆ±ÀÊ¡£¤½¤Î¸å¤ÎÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»á¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤Ï¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Á¡Ù¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤³¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤ó¤«¡Á¡Ù¤È¡¢¤ªÆóÊý¤È¤â¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢£²¿Í¤«¤é³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¹ðÇò¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¹ñ¤È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷»þÂå¤ËÈë½ñ¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¡£¤½¤Î¸åÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¤âÍîÁª¡£º£Ç¯£¹·î¤Ë»²À¯ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï£Ø¤Ç°§»¢»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°ì¿Í¤Î»þ¤Ï¤´°§»¢¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÞ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£