この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【2025年9月申請開始】年金に6.5万円が一生上乗せされる給付金がスタートします【年金支援者給付金】【対象者は条件あり】と題した動画で、元銀行員FPのふみの氏が、年金受給者向けの新たな支援給付金制度について詳しく解説した。



ふみの氏は「2025年9月、年金に毎年6万5千円以上が上乗せされる給付金のハガキが届きます。でもこれ、申請しないと1円ももらえません」と明言。制度の背景や申請しないともらえない仕組み、そのため多くの人が受け取れなくなる「一番の問題」について、国の姿勢も踏まえて解説した。



年金支援給付金が創設された背景には、2019年の消費税増税がある。ふみの氏は「国が使えるお金には限りがあるため、本当に支援が必要な人に的を絞って、集中的にお届けしたいと考えました」と国の意図を説明。一方で「対象者を把握しているなら、申請なしで自動的に給付すべきだ、というのがあるべき姿だと私たちも思います」と、“申請しないともらえない”仕組みに疑問を投げかけた。



同氏は「申請しないと1円ももらえないという壁が、本来、給付金を受け取れる人が受け取れないという悲劇を生んでいる」と強調。具体的な対象者や年金の種類ごとの説明、そして「遺族年金や障害年金は非課税収入なので、課税収入に入らず対象になる場合がある」といった見落としがちな計算ルールの注意点も紹介した。



さらに、「年金を繰り下げ受給した結果、増えた年金で応援金のボーダーラインを超えてしまい、生涯もらえるはずの給付金を永久に失う“笑えない悲劇”が実際に起こっている」と、繰り下げ時の注意点も指摘。自身に最適な受給方法を慎重に検討する重要性を訴えた。



申請方法については、「9月初旬に薄い緑色のはがきサイズの封筒が日本年金機構から届いたら、すぐ記入・投函を」とアドバイス。提出が遅れると、その分給付金が減額されてしまうため、「届いたらすぐに手続きを済ませてしまいましょう」と呼びかけた。



動画の最後には、「50代、60代から未来の自分や家族のために今から知ってほしい。これが全員の正解と決めつけず、あなたに合った最適解を一緒に見つけましょう」と締めくくり、LINEでの個別相談窓口も案内。年金や退職金活用に関する知識の重要性を再度訴えて、動画を結んだ。