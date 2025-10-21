預かった子犬と遊んであげたい猫さん。しかし、遊びの誘い方が独特すぎて、わんこも困惑！？猫らしさ全開な構い方がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で115万回再生を突破し、「可愛すぎるー！」「声出して笑いましたw」「何がしたいのww」と爆笑を巻き起こしました！

【動画：ネコが子犬を遊びに誘おうとして…犬を困惑させた『衝撃の行動』】

預かった子犬がお家にやってきた！

TikTokアカウント「ナルと愉快な仲間たち Nalu&HappyFellows（@naluandhappyfellows）」では、複数のベンガル猫さんたちとわんこが一緒に共同生活している様子を投稿しています。

ある日のこと。ガブちゃんと名付けられた子犬をお家で預かることになった飼い主さん。早速ケージを設置してガブちゃんを迎え入れてみたところ、ベンガル猫のナルちゃんは興味津々！

早速、ケージの縁に登り、上から優しくちょんちょんとちょっかいをかけ始めたのだそう。

ガブちゃんは戸惑いつつもナルちゃんの行動をそっと様子見していたそうで、ナルちゃんも強引に構おうとするのではなく、角度を変えて覗き込んだりと少しずつ距離を縮めていたようです。

子犬を構いたい猫さんは…

しかし、どうしてもガブちゃんと遊びたいナルちゃん。遊んであげようと試行錯誤した結果……

なんとケージと壁の狭い隙間へ頭を下にして入り込み、逆さまの状態で柵越しに前足でちょんちょん！「ねぇねぇ、遊ばない？」と独特な姿勢でアピールしていたのだとか！

そんなナルちゃんに、ガブちゃんは……

ちょっぴり困惑気味！！少し離れた場所からケージと壁の間に挟まっているナルちゃんの様子を見つめていたそうですが、その後もナルちゃんの謎行動は止まることを知りません。

なんと、逆さまで挟まったまま下へと落ちていき、頭を下にした状態のまま壁とケージの隙間に収まっていたとか……うーん、遊びに誘う方法にしては、やっぱり独特！

最終的に仲良くなることができたというガブちゃんとナルちゃん。しかし、あまりにも独特な遊びのお誘いで、子犬のガブちゃんを困惑させてしまったナルちゃんなのでした！

謎すぎる遊び方に爆笑する人が続出！

あまりにも独特な遊び方をみせたナルちゃんの姿は、TikTokに投稿されると9万件もの高評価がつくほど注目を集めました！

コメント欄には「可愛すぎるー！」「声出して笑いましたw」「何がしたいのww」などの声が寄せられ、多くの人がナルちゃんの謎行動に爆笑しています。

TikTokアカウント「ナルと愉快な仲間たち Nalu&HappyFellows」では、今回ご紹介したナルちゃんの他にも、多くのベンガル猫さんやわんちゃんの日常が更新されています。

個性豊かでとっても賑やかなベンガル猫ファミリーの皆さんの暮らしぶりは、エネルギーに溢れていますよ！ぜひ覗いてみてくださいね。

ナルちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

