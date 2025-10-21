神山羊、TVアニメ『キミと越えて恋になる』EDテーマ「きみになれたら」のアートワーク公開＆CDリリースも決定
神山羊が、10月22日に配信リリースする新曲「きみになれたら」のアートワークを公開。この曲を表題とするCDシングルが12月10日にリリースされることも決定した。
■歌詞に登場する“甘夏の花”を想起させるデザインに
「きみになれたら」は、TOKYO MX他にて10月14日から放送中のTVアニメ『キミと越えて恋になる』のエンディングテーマ。神山羊が作詞・作曲・編曲を手掛け、アニメのために書き下ろしたノスタルジックなバンドサウンドが印象的な楽曲。
今回公開されたアートワークは歌詞に登場する“甘夏の花”を想起させる、楽曲同様にどこかノスタルジックな気配も感じさせるオレンジ色がインパクトのあるデザインになっている。
■神山羊 コメント
この度ED主題歌を担当させていただきました、神山羊です。
今回書かせていただいた『きみになれたら』という曲は、様々な壁を越えて素直な気持ちを伝えるということをテーマに作った楽曲です。
サウンド的にも没入できるような音を目指しましたが、是非歌詞と共に楽しんで欲しいです。
アニメの世界を増幅できるような音楽になっていたら嬉しいです。
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「きみになれたら」
2025.12.10 ON SALE
SINGLE「きみになれたら」
■関連リンク
TVアニメ『キミと越えて恋になる』作品サイト
http://kimikoe-anime.com/
神山羊 OFFICIAL SITE
https://yohkamiyama.com
■【画像】『キミと越えて恋になる』メインビジュアル
■【画像】「きみになれたら」のジャケット