神山羊、TVアニメ『キミと越えて恋になる』EDテーマ「きみになれたら」のアートワーク公開＆CDリリースも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

神山羊が、10月22日に配信リリースする新曲「きみになれたら」のアートワークを公開。この曲を表題とするCDシングルが12月10日にリリースされることも決定した。

■歌詞に登場する“甘夏の花”を想起させるデザインに

「きみになれたら」は、TOKYO MX他にて10月14日から放送中のTVアニメ『キミと越えて恋になる』のエンディングテーマ。神山羊が作詞・作曲・編曲を手掛け、アニメのために書き下ろしたノスタルジックなバンドサウンドが印象的な楽曲。

今回公開されたアートワークは歌詞に登場する“甘夏の花”を想起させる、楽曲同様にどこかノスタルジックな気配も感じさせるオレンジ色がインパクトのあるデザインになっている。