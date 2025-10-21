【台風情報】台風24号(フンシェン)は今どこに？ 日本の南西を西へ進む このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速35メートル予報 今後の天気を画像で 気象庁
■台風24号(フンシェン)
2025年10月21日9時45分発表 気象庁
21日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯18度10分 (18.2度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 北側 390 km (210 NM)
南側 330 km (180 NM)
21日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度55分 (16.9度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
22日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度10分 (16.2度)
東経110度10分 (110.2度)
進行方向、速さ 南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
23日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)
東経108度25分 (108.4度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
24日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度10分 (14.2度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ 南南西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)
