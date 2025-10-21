»Å»ö¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡ÈÊì¤Î²ð¸î¡É¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ë»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£¡È¼ýÆþ¸º¡É¤òÊä¤¦¡Ö¸øÅªÀ©ÅÙ¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙ¤ÏË¡Î§¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨²ñ¼Ò¤Î½¢¶Èµ¬Â§¤Ëµ¬Äê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼èÆÀ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Î»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙ
²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Ï¡¢»ö¶È¼ç¤ÏÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÂÐ¾Ý²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½êÄêÏ«Æ¯»þ´ÖÃ»½ÌÅù¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡Ê1¡ËÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³
¡Ê2¡Ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©ÅÙ
¡Ê3¡Ë»Ï¶È¡¦½¢¶È»þ´Ö¤Î·«¾å¤²¡¢·«²¼¤²
¡Ê4¡Ë²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈñÍÑ¤Î½õÀ®
¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤È¤Ï¡¢¡ÖÉé½ý¡¢¼ÀÉÂ¤Þ¤¿¤Ï¿ÈÂÎ¾å¤â¤·¤¯¤ÏÀº¿À¾å¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤ê¡¢2½µ´Ö°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¾ï»þ²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬¤³¤ÎÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤¬À©ÅÙ³èÍÑ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢2～4¤âÆ±ÍÍ¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë²ÈÂ²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ
Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£²ð¸îµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢ ÂÐ¾Ý²ÈÂ²1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢ÄÌ»»93Æü¤Þ¤Ç¡¢3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.²ð¸îµÙ²ËÀ©ÅÙ
Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤äÄÌ±¡¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÙ²ËÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£1ÆüÃ±°Ì¤Þ¤¿¤Ï»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¡¢ÂÐ¾Ý²ÈÂ²1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢1Ç¯ÅÙ¤Ë5Æü¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾Ý²ÈÂ²¤¬2¿Í°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4.½êÄê³°»þ´Ö¤ª¤è¤Ó»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ÎÀ©¸Â
Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÂÐ¾Ý²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤«¤éÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½êÄê³°Ï«Æ¯»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ«Æ¯¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢À©¸Â»þ´Ö¡Ê1¥ö·î24»þ´Ö¡¢1Ç¯150»þ´Ö¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼ýÆþ¸º¡É¤òÊä¤¦¡Ö¸øÅªÀ©ÅÙ¡×
²ð¸îµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¾ì¹ç¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡Ö²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢¾Ü¤·¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1.»ÙµëÍ×·ï
¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ü´Ö¤¬¡¢²ð¸îµÙ¶È³«»ÏÆü°ÊÁ°2Ç¯´Ö¤Ë¡¢ÄÂ¶â»ÙÊ§´ðÁÃÆü¿ô¤¬11Æü°Ê¾å¤¢¤ë´°Á´·î¤¬12¥ö·î°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µÙ¶È´ü´ÖÃæ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÄÂ¶â¤¬¡¢µÙ¶ÈÁ°¤ÎÄÂ¶â¤Î80¡óÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÍ×·ï¤Ç¤¹¡£80¡ó°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢µëÉÕ¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°Ê¾å¤ÏÌµ´ü¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Í´ü¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ×·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.»Ùµë³Û
¤ª¤ª¤à¤ÍÄÂ¶â¤Î67¡ó¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ùµë³Û¡áµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¡ß»ÙµëÆü¿ô¡ß67¡ó
¤Ê¤ª¡¢²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý²ÈÂ²°ì¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç93Æü¤Þ¤Ç¡¢ºÇÂç3²ó¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬³ä¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3.¿½ÀÁ¼êÂ³¤
²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤Ï¡¢ÈïÊÝ¸±¼ÔËÜ¿Í¤¬´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¼ç¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Î»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙ¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿µÁÌ³¤¬»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä¾å»Ê¤Ë¡¢²ð¸î¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤ä²ð¸îµÙ¶È¡¦²ð¸îµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ýÆþ¸º¤òÊä¤¦¡Ö²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ
1.¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¡§²ð¸îÎ¥¿¦ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î¶¯²½Åù
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡Q¡õA～²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ
¼¹É®¼Ô : ËÙ¹¾²Âµ×
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Êー