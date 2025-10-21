市街地のクマ、パニック陥りやすく危険…視界から消えるため「側溝に伏せるのも一つの方法」

秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅周辺で２０日朝、男性４人が相次いでクマに襲われ、１人が重傷、３人が軽傷とみられるけがを負った。

クマは近くの民家に入り込み、午後１１時現在もとどまっている。「山から離れた市街地にもクマが出るのか」。住民からは驚きと戸惑いの声があがった。（秋田支局 浅水智紀、橋立大駿）

湯沢署によると、同市元清水の市道で午前５時５分頃、コンビニ帰りの会社員男性（６３）が背中を引っかかれた。振り返ったところクマの姿はなかったという。

同４０分頃には、約６００メートル東の同市表町の国道１３号で、犬の散歩中だった自営業男性（５６）がクマに左腕をかまれた。約５分後には近くのホテル駐車場で、アルバイト中の男性（７０）が左腕をかまれるなどし、鎖骨を折る重傷を負った。

さらに午前６時２０分頃、同市表町の民家の玄関先で住人の無職男性（６５）が右太ももをかまれた。その場を離れ、警戒中の警察官に助けを求めた。

クマは男性をかんだ後、玄関から男性宅に入った。市は玄関先にハチミツや米ぬかを入れた箱わなを仕掛けた。市総合防災室によると、クマが箱わなに近づく気配はなく、捕獲が難航している。

男性宅の周辺では警察官や猟友会が警戒している。市はスピーカー付きの車で巡回し、近隣住民に外出を控えるよう呼びかけた。

市教育委員会は、現場近くの小中学校計４校に対し、児童・生徒の安全確保を指示した。登下校時の送迎を保護者に呼びかけたほか、２２日までは屋外での授業や部活動の自粛を求めている。

湯沢北中学校に２年生の長男を迎えに来た同市杉沢、会社役員の男性（４２）は「子どもたちの安全をどう守るかを考えないといけない」と語った。下校中だった高校２年の生徒（１７）は「通学路近くにクマが出て、けが人までいるなんて想像していなかった」と話していた。

街で遭遇…車や建物へ 「クマの視界から消える」重要

東北地方などでは今秋、クマの食料となるドングリなどがあまり実らないと見込まれている。日本ツキノワグマ研究所（広島県）の米田（まいた）一彦所長は、山中の食べ物が一定程度食べ尽くされた可能性があると推察。「冬眠を前に、少しでも多くのエサを取りたい大きなクマが山から里山に下りてきて、元々里山にいたクマが街中に押し出された」とみる。

米田所長によると、市街地は茂みなどが少なく、身を隠しにくいため、クマはパニックに陥りやすい。サイレンの音に驚いたり、人間に出くわしたりして、攻撃性が高まるという。

市街地でクマに遭遇した場合、どうしたらいいのか。米田所長は「車の陰に隠れたり、建物の中などに入ったりして、クマの視界から消えるのが重要だ」と指摘する。逃げられない場合、両手を首の後ろで組んで腹ばいになるのが身を守る上で有効だという。「手近に隠れられる建物などがない時は側溝に伏せるのも一つの方法だ」と話す。