「二度と先発させるな」不振の欧州名門、韓国代表FWを地元メディアが酷評。主力の日本人MFにも厳しい声「何ももたらしていない」
スランプが続き、周囲の目は厳しくなるばかりだ。
スコットランドの名門セルティックは10月19日、スコティッシュ・プレミアシップ第８節でダンディーに０−２で敗れた。開幕から不調を指摘されてきたブレンダン・ロジャーズ監督のチームは、さらなる批判を浴びている。
前節のマザーウェル戦で前田大然が決勝点をあげ、劇的な勝利をもぎ取ったセルティック。だが、その前田が負傷で欠場したダンディー戦では、得点をあげることができず。前半に２点を許し、そのまま今季リーグ初黒星を喫した。
前日の試合で首位ハーツが勝利していたため、２位セルティックは５ポイントに差を広げられた。当然、地元メディアからの酷評は避けられない。そのなかで、専門サイト『67 HAIL HAIL』は、韓国代表FWヤン・ヒョンジュンを「二度と先発出場させるべきではない」と主張している。
さらに、同メディアは４選手をスタメンから外すべきとも進言した。そのひとりは、旗手怜央だ。「今のセルティックには明らかにここ数週間で苦しんでいる選手たちがいる」と報じた。
「ロジャーズがここで動かなければ、リーグタイトルを失い、２位もレンジャーズに迫られる危険にさらされる。キーラン・ティアニー、カラム・マグレガー、レオ・ハタテ、ベンジャミン・ニグレンは全員、それぞれ異なる理由から少し外す必要がある」
「ハタテについては、しばらく前からチェックアウトしており、８週間にわたってセルティックで実質的に何ももたらしていない」
スコットランドに渡って３年半。今季の旗手は開幕から低調と批判されている。モチベーション低下もうわさされるなか、立て直すことができるのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
