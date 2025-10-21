¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁíºÛ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¡×»³ËÜÂó¸µµÄ°÷¡¡ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¡õ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤Ïà°äº¨á
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬£²£±Æü¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤Ç¡¢Íè½µ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÍèÆü¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬É×¤Î»³ËÜÂó¸µ½°±¡µÄ°÷¤À¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï£²£°Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÀ¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»Ô»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÛ½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ê¤ÉÇÈÍð¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ÂÂÙ¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°Ý¿·¤¬µá¤á¤ëµÄ°÷Äê¿ô¤Î£±³äºï¸º¤ÏÂ¾ÅÞ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤Ë¼ê´Ö¼è¤ì¤Ð¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¼ºË¾¤òÀ¸¤à¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë°Ý¿·¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç°Õ¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ÄÀ¯¸¢¤Î³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°ÅÓÂ¿Æñ¤Ê¹â»Ô»á¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ï¥º¥Ð¥ó¥Éá¤È¤Ê¤ë»³ËÜ»á¤À¡£ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢»³ËÜ»á¤ÏÃÏÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡°æ¸©¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ë²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦·Á¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×¡Ê£µÆüÇÛ¿®¤ÎÊ¡°æ¿·Ê¹¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»³ËÜ»á¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÁíºÛÁªÃæ¤ÏÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¹â»Ô»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²¿Í¤Î·ëº§¤Ï£²£°£°£´Ç¯¡£Á°Ç¯¤Ë¹â»Ô»á¤¬ÍîÁª¤·¤¿ºÝ¤Ë¹â»Ô»á¤ÎÈë½ñ¤ò»³ËÜ»öÌ³½ê¤Ç¸Û¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£±£·Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»³ËÜ»á¤Ï£²£±Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¡£¸å¤ËºÆº§¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î¸å¸«¿Í¤ÏËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤À¡£¼Â¤Ï»³ËÜ»á¤ÏËãÀ¸»á¤È°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇËãÀ¸¤ª¤í¤·¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢»³ËÜ»á¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶É¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Åö»þ¡¢»³ËÜ»á¤ÏËãÀ¸¤ª¤í¤·¤òÈÝÄê¤·¡¢ÁíºÛ¤òÂØ¤¨¤Æ½°±¡Áª¤ËÎ×¤àÁíÁíÊ¬Î¥ÏÀ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËãÀ¸»á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð»³ËÜ»á¤ÎÆ°¤¤Ï¥¤¥éÎ©¤¿¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº´Ä¶Áê¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤â¥Ð¥È¥ë¤·¤¿¡££²£±Ç¯¤ÎÁíºÛÁªÃæ¡¢¹â»Ô»á¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ðËÜ·×²è¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àô»á¤¬²ñ¸«¤Ç¡ÖºÆ¥¨¥ÍºÇÍ¥Àè¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ·ãÅÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»³ËÜ»á¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¸µÉ×¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸½¿¦Âç¿Ã¤¬¸õÊä¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ø³«¼ÁÌä¾õ¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¹â»Ô»á¤¬»³ËÜ»á¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁªÃæ¤Ë¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¡ØÁíºÛÁªµó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤«¤Î¸õÊä¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤À¡Ù¤ÈÄÁ¤·¤¯¤Þ¤È¤â¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤È¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³ËÜ»á¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°Õ³°¤ÈÉðÆ®ÇÉ¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¹â»Ô»á¤Ï¹ñÆñ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¡£