いれいすとコラボ♡バンダイ「キャラコスメチケット」で推し色メイクを楽しもう

「推し色をまとう高揚感」を叶える、新感覚のランダムコスメ『キャラコスメチケット』が誕生！バンダイの化粧品ブランド「クレアボーテ」より、人気2.5次元アイドルグループ“いれいす”とコラボした第1弾が登場します。チケット風デザインにコスメが入った、ワクワクする仕掛けが魅力。2026年2月下旬から全国で発売され、10月20日(月)からはアニメイトオンラインで先行予約がスタートします♡

コスメ好き必見！「キャラコスメチケット」とは

三つ折りのチケット台紙を開くと、キャラクターをイメージしたマルチカラーパウダーが登場する『キャラコスメチケット』。

サイズは約W15cm×H7.2cmで、チケットホルダーに収納できるコレクション仕様です。アイシャドウやチーク、ハイライトとして使える万能カラーで、単色でも組み合わせでもメイクが楽しめます。

ブリスター付きで粉飛びしにくく、持ち運びにも便利。内側にはキャラクターアートもデザインされており、開くたびに“推し”と目が合うドキドキ体験を楽しめます♪

推し活を彩る4つの魅力ポイント

『キャラコスメチケット』の魅力は、なんといっても“推し色でメイクできる”こと。どのキャラクターが出るかはお楽しみなので、思いがけないカラーとの出会いも◎。

チケットを集めてオリジナルパレットを作ったり、SNSに推し色メイクを投稿したりと、コスメと推し活を同時に楽しめます。

まさに「新しい自分に出会うためのチケット」♡推しと一緒に過ごすような、特別なコスメタイムを演出してくれます。

第1弾は「いれいす」！予約は10月20日から

キャラコスメチケット いれいす

価格：770円（税込）

記念すべき第1弾は、6人組アイドルグループ「いれいす」とのコラボレーション。2025年10月9日の結成5周年を記念したデザイン6種と、本商品のために描き下ろされた6種の全12種を展開。

中にはメンバーの直筆メッセージ（複製）入りで、ファン必見の内容です。

2026年2月23日(月)より全国発売予定で、先行予約は10月20日(月)11時からアニメイトオンラインショップで受付開始。

対象年齢：15歳以上

セット内容：チケット風台紙付きマルチカラーパウダー1個入り

販売店：アニメイト／ドラッグストア／バラエティショップ等（※一部取扱いのない店舗あり）

推し色で自分らしく輝いて♡

チケットを開く瞬間のドキドキ、新しい色との出会い、そして推しと過ごすようなメイク時間--。『キャラコスメチケット』は、推し活をもっと自由に、もっと楽しくしてくれる新しいコスメの形です。

自分だけの推し色パレットを作って、日常に彩りをプラスしてみては？あなたの毎日をきらめかせる“ときめきチケット”を、ぜひ手に取ってみてください♡