平祐奈「いいなと思う人が2人いたら、どっちも選ばない」にオリラジ藤森が“腹黒”助言
女優の平祐奈（26歳）が、10月19日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。「いいなと思う人が2人いたら、どっちも選ばない」と持論を語った。
「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。MCとして、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈の4人が婚活の模様を見守った。
最終回となる今回、スタジオの平は「いいなと思う人が2人いたら、どっちも選ばない。迷うならやめようと思う」と持論を展開。これに若槻千夏は「うわ、かっこいい！」と感心し、藤森慎吾も「人間ができた子だね」と称賛する。
一方で若槻が「結婚もしてないんだから、いったん両方いきますよね？」と問いかけると、藤森は「絶対に可能性は残しておこうって思っちゃう。確率の問題だからこれは。いろんなところ行ったほうが（確率が）上がるんだよね！」と腹黒いアドバイスを披露し、スタジオを沸かせた。
