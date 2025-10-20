Image: Amazon

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月20日は、Android 13とOttoDrive 2.5を搭載した、Ottocast（オットキャスト）の「OttoAiBox E2」がお得に登場しています。

【公式】 Ottocast E2 オットキャスト OttoAiBox E2 2025最新 Android 13 CarPlay AI Box アダプター GPS内蔵 YouTube/Netflixなど動画視聴可能 純正有線CarPlay車両/Android Auto ワイヤレス化 【技適取得済み品】 27,898円 （27%オフ） Amazonで見る PR PR

クルマが“動くスマートディスプレイ”に。スマホアプリを表示できる、Ottocast「OttoAiBox E2」が27％オフ！

クルマのモニターを“スマートディスプレイ”化するOttocastの「OttoAiBox E2」。Android 13とOttoDrive 2.5を搭載し、動作は驚くほどスムーズ。ワイヤレス接続でナビも動画も思いのままに楽しめる、最新カーガジェットが27％オフのタイムセール特価で販売中です。

本商品は、Android 13と独自UI「OttoDrive 2.5」を搭載した最新CarPlay AI Boxです。従来モデルよりも動作が滑らかで、アプリの起動や画面切り替えもストレスフリー。

ホーム画面のウィジェット配置やレイアウトを自由にカスタマイズできるため、自分好みの“車内ダッシュボード”が作れます。ナビや音楽、天気など、必要な情報を一目で確認可能。まさに“自分専用のスマートカーOS”といえる存在です。

ナビも動画も同時表示。ワイヤレスでストレスゼロ

分割画面表示に対応しており、ナビを表示しながらYouTubeなどの動画を同時に再生することが可能。ドライバーはナビを、助手席ではエンタメを楽しめる、まさに“ながらドライブ”の理想形といえます

また、ワイヤレスCarPlay／Android Autoに対応しているため、ケーブル接続の煩わしさがありません。SiriやGoogleアシスタントによる音声操作も可能で、スマホを取り出さずに音楽再生やルート設定が行えます。

「OttoAiBox E2」は、車内の体験を“ただの移動時間”から“楽しむ時間”へと変える、まさに次世代のカーガジェット。いつものドライブをもっと自由に、もっとあなたらしく進化させてくれますよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月20日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

