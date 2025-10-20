神戸で味わう秋の味覚狩り「神戸北野ホテル」スイーツビュッフェ～主役はぶどうの女王“シャインマスカット”～

兵庫県最大のターミナル駅・神戸三宮駅。海側には港町が広がり、山の手北側には異国情緒あふれる異人館街・北野エリアが。そんな神戸を代表する観光地に佇む、レンガ造りのモダンな都市型オーベルジュホテルが「神戸北野ホテル」です。コンセプトは、心やすらぐ空間とおもてなしと美食が奏でる しあわせな時間、総支配人・総料理長山口浩氏が、ベルナール・ロワゾー氏より公式に再現を許された朝食「世界一の朝食」は長年にわたり観光(グルメ)スポットとしても老若男女から絶大な支持を受ける、とっておきの朝食です。

神戸北野ホテルは、宿泊～お祝い事～サプライズプロポーズなど特別なハレの日の利用から、お気軽にお楽しみいただけるビュッフェもおすすめ。

9月～10月の秋限定で、シャインマスカットを主役にした新メニュー【秋旬の宝箱】スイーツビュッフェ～主役はぶどうの女王“シャインマスカット”～を開催中です。

スイーツビュッフェ～主役はぶどうの女王“シャインマスカット”～

みずみずしいシャインマスカットをたっぷりと使用したスイーツがたくさん！「シャインマスカットのミニパフェ」に「シャインマスカットショートケーキ」や「シャインマスカット大福」に「シャインマスカットとアールグレイのジュレ」など、華やかなスイーツはどちらも食べ放題、そして時間制限なし！！

ディナー限定！お写真動画必見「ミルミルサントノーレ」

ディナー限定！！迫力満点の「ミルミルサントノーレ」は、お写真動画必見！パティシエさんが、目の前で組み立ててゆく光景はライブ感満載！

香ばしいキャラメルシューと生クリームが詰まった「ミルミルサントノーレ」は、神戸北野ホテルならではの本格フランス菓子の技術が光る自慢の逸品です。

本格的なお料理も全て食べ放題

「洋梨レリッシュソースの魚のフライ」や「赤ワイン風ビーフシチュー」に「茄子と神戸牛ミートソースラザニア」など地元の食材を使用したお料理は、どちらもバリエーション豊かなメインからボリュミーなものまで、スイーツと共にお食事も本格的

オプションにて、ワインやビールの飲み放題で乾杯

お料理とお楽しみいただける、プラス1,500円～ビールやワインも飲み放題、お気に入りの新しいワインに出会えるかもしれません。

出来たてをお席まで届けていただけます。

ランチ・ディナーどちらも楽しめる、ギャルソンスタイルでサーブするお料理もご用意、焼き立てを温かいうちに、スタッフがテーブルまで提供してくれます。

好きなものを心ゆくまで堪能できるビュッフェは、時間制限なし

秋の旬を感じる「シャインマスカット」を使用したスイーツにお食事まで、好きなものを好きなだけお楽しみいただける、ボリューム満点で大満足な、スイーツビュッフェをお楽しみいただけます。

お写真を撮りたくなるフォトジェニックなロビー

館内すべてがフォトジェニックな「神戸北野ホテル」。ホテルに入った瞬間から気分が上がる空間は、壁やソファの配置により見る角度ごとに違う印象を楽しめ、どの席でも素敵な写真を撮ることができます。

クリスマスのシーズンは、煌びやかな装飾に変わるので、そちらも恒例のお楽しみです。

【秋旬の宝箱】スイーツビュッフェ～主役はぶどうの女王“シャインマスカット”～

神戸北野ホテル

ダイニング「イグレック」

神戸市中央区山本通3丁目3番20号

ランチ・ディナー

平日：5,900円

土日祝日：6,300円（税・サービス料込）

※お子様料金は別途ございます。

※時間制限は設けておりません。お食事からティータイムまで、ゆっくりお寛ぎください。

ランチ12:00～13:30(ラストオーダー)※クローズ：15:00

ディナー 17:30～19:30(最終ご来店時間)※クローズ：21:30

電話番号078-271-3711

詳しくは公式ＨＰもしくは公式インスタグラムへ