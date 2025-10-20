Instagramに投稿されたのは、連休に規制する大好きなお兄ちゃんをお出迎えする大型犬の姿♡全身で愛を表現する歓迎っぷりは、記事執筆時点で26万6000回以上再生され、「愛がすごい伝わる♡」「見ながらニヤニヤしちゃいました！」といった声が寄せられました！

玄関に入る前から目の前で待機！

Instagramアカウント「吉田 みか(@jitianmika3766)」では、ゴールデンレトリバーのテンくんとロビンくんの賑やかで愛情溢れる日々の様子が投稿されています。

2021年、投稿者さまの息子さんが連休に帰省した時のこと。テンくんは大好きだったお兄ちゃんが久しぶりに帰省すると聞いて大喜び！家に到着した気配を感じ取り、すぐさま玄関で待機してたとのこと。

すでに玄関の外にはお兄ちゃんのシルエットがあり、ソワソワと落ち着きのない様子を見せていたテンくん。

いざ、扉が開いてお兄ちゃんの姿が見えると、大きくしっぽを左右に揺らして「おかえりなさ～い」と飛びつくように大歓迎！

激しすぎる愛情表現でお出迎え♡

その後も体を擦り付けたり、大きな体を激しくピョンピョンと浮かして飛びついたりと大興奮！あまりに激しすぎる愛情表現に、お兄ちゃんもちょっぴり仰け反っていたとか（笑）

あまりに激しすぎるテンくんの歓迎っぷりに圧倒されるお兄ちゃん。積極的なテンくんによって、どんどん扉の方へと押し戻されてしまったそうです（笑）

熱烈に歓迎する姿に「かわいい」の声

しっぽだけでなく、体全体を左右に振って大喜びするテンくん。ようやく少し興奮が落ち着いたテンくんでしたが、廊下へと上がった後もしっぽを大きくぶんぶんと振って喜びを表していたそうですよ！

大好きなお兄ちゃんの帰省にテンションが大爆発してしまったテンくんの様子は、Instagramに投稿されると26万回以上再生されるほど話題に！

コメント欄には「かわいい！」「愛がすごい伝わる♡」「見ながらニヤニヤしちゃいました！」などの声が寄せられ、その愛情の深さに多くの人がキュンとさせられたようです。

Instagramアカウント「吉田 みか」さまでは、今回紹介したテンくんと、息子のロビンくんの日常が更新されています。

元気いっぱいで賑やかな２匹の親子関係は、見ていて思わず笑ってしあう微笑ましさを感じますよ！ぜひ２匹の様子からエネルギーをもらってくださいね！

テンくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

