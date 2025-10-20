こんにちは、杉山すぴ豊です。ここ最近のアメコミヒーロー映画まわりのニュースや気になった噂をセレクト、解説付きでお届けします！

参考：マーベル新ドラマシリーズ『ワンダーマン』2026年1月配信へ “ヒーロー不在”の予告編も

今回は、先日リリースされ、大きな話題となったディズニープラスのマーベル新ドラマ『ワンダーマン』（2026年1月配信予定）の予告編をみてみましょう。「そうきますか！」みたいなアプローチでファンはみなビックリ！

■そもそもワンダーマンとは？

ワンダーマンとは、超人的なパワーとスピードを持ち、ワンダーの「W」をあしらったコスチュームを着ているヒーローです。その正体はサイモン・ウィリアムズという男性。1964年の『アベンジャーズ』9号誌でデビューしました。

そう、割とアベンジャーズの初期のコミックから登場しています。この号の表紙で大きくフィーチャーされており、彼の登場にソー、アイアンマン、キャプテン・アメリカ、ワスプ、アントマン（ジャイアントマン）がビックリしています。そして彼の背景にはバロン・ジモ、エンチャントレス、スカージという3人のヴィランが控えています。この構図からもわかるように、ワンダーマンは、最初はヴィラン側、つまりアベンジャーズの敵としてデビューしました。

コミックの設定では大企業の御曹司でもあったサイモン・ウィリアムズは役者をしていますが、あまり売れないので俳優をやめ、家業を継ぎます。しかし、アイアンマンことトニー・スタークの会社とライバル関係にあったため、これもうまくいかず。それでトニー・スタークを恨んでいたところ、バロン・ジモらヴィランたちに目をつけられます。バロン・ジモはイオンエネルギーをサイモンに注入し、彼はワンダーマンという悪の超人に。そしてアベンジャーズと戦います。その後、いろいろな展開があるのですが、ヒーローとして改心しアベンジャーズのメンバーになります。ここまで頭に入れておいてください。

■“ヒーロー”ではなく“ヒーロー映画”を描いた業界ものに？

まずこの予告でビックリしたのは「『ワンダーマン』というヒーロー映画がリメイクされることになり、駆け出し俳優のサイモン・ウィリアムズがそのオーディションを受ける」という構造であることです。本作はマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の世界観の中で展開される（と思われる。理由後述）わけですが、要は「ヒーローのいる世界においてヒーロー映画が作られている」ということです。ただ、MCUではキャプテン・アメリカの半生を描いた『ロジャース』というブロードウェイ・ミュージカルもあったりするのでこれ自体はありえるんですが、「過去にワンダーマンというヒーローが本当にいて、彼をモデルにした映画がかつて作られたことがある」のか、「この世界においてワンダーマンは全くのフィクションのキャラ」なのかはまだわかりません。

面白いのは、コミックでは「元役者のサイモン・ウィリアムズがワンダーマンになる」わけですが、このドラマでは「駆け出し役者のサイモン・ウィリアムズが映画『ワンダーマン』のオーディションを受ける」のです。そしてこの予告編の中で、過去の『ワンダーマン』のポスターやビジュアルが出ますが、ワンダーマンは白人ですよね。『アベンジャーズ』のコミックでのワンダーマンは白人のキャラでした。だから黒人のサイモン・ウィリアムズがこの役をやりたい！と言った時にマネージャーがビックリするわけです。

本作がMCUに属すると確認できるのは、ベン・キングズレー演じるトレヴァー・スラッタリーが出ることです。

MCUでの彼は役者であり、『アイアンマン3』でテロリストのマンダリンを演じさせられていたという設定でした。そしてMCU映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』にも同役で登場。『ワンダーマン』の予告で彼に対し「元テロリスト？」というセリフが出てきてマンダリンに扮していた時のビジュアルが挿入されているので、『アイアンマン3』の事件はこの世界でちゃんと起きているわけです。

先ほどコミックではサイモンはアイアンマン／トニー・スタークを恨んでいたと書きましたが、ドラマ『ワンダーマン』にアイアンマンの要素をもさりげなく入れているわけですね。

今回サイモン役を演じているのはヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世。DC映画の『アクアマン』2作でヴィランのブラックマンタを演じており、ドラマ『ウォッチメン』でDr.マンハッタンを演じています。

また、『ワンダーマン』のリメイク映画を作る巨匠監督フォン・コヴァク役は、映画『スーパーマン』のボラビアの大統領役で強烈な印象を残したズラッコ・ブリッチが演じており、DCものにゆかりのある布陣です。

■『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』にも“出る”ハズだった？

ここで一つトリビアを。MCUにおいてワンダーマンをネイサン・フィリオンが演じるという噂がありました。

というのも、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』のオープニングで映画館が映る場面があり、そこに“サイモン・ウィリアムズ出演”の“ARKON”（この“ARKON”もマーベルのキャラですが）という『コナン・ザ・グレート』をパロったようなポスターが貼ってある、というシーンが検討されていたようです（最終的にはカット）。そのポスターで“ARKON”に扮していた＝このポスター上でのサイモン・ウィリアムズはネイサン・フィリオンでした。なのでファンの間では「ジェームズ・ガン×ネイサン・フィリオンでワンダーマン？」と話題になったこともあります。

■ワンダーマンがMCUの世界を広げる？

予測不能の『ワンダーマン』ですが、この予告はかなりミスリードを誘っており、業界コメディものとみせかけて、ちゃんとヒーローものになるのではないかと思います。『ワンダヴィジョン』も最初は「まさかの『奥様は魔女』的シットコムになる!?」という打ち出しでしたから。コミックの中でワンダーマンはX-MENからアベンジャーズに加盟したビーストと仲が良いという設定があるので、今後のX-MENのMCU参加への布石にもなるか？ またコミックではワンダーマン創造に関与したのがバロン・ジモであり、MCUではジモをダニエル・ブリュールが好演しているので、ジモの復活にも期待したいです。

（文＝杉山すぴ豊）