アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスは来年のW杯に向けた思いを語った。英『Daily Mail』が報じている。



昨夏のEUROでは決勝でスペイン代表に敗れ、またしてもタイトルにあと一歩届かなかったイングランド。その後指揮官をガレス・サウスゲイトからトーマス・トゥヘルに代える決断を下し、2026年のW杯に向けて新たな時代をスタートさせた。



W杯欧州予選ではグループK6試合を終えて、全勝。18ゴール無失点という圧巻の強さを見せており、10月シリーズのアンドラ戦の勝利でW杯本大会出場を確定させた。





欧州一番乗りで本大会出場を決めたイングランドだが、ファンが期待するのはW杯優勝だ。各ポジションにスター選手が複数人揃っており、選手層は世界トップクラス。言い訳はできない状況とも考えられているが、ライスはW杯への強い気持ちを表明した。「勝ちたいんだ。大胆な発言になるかもしれないが、我々はイングランドだ。ピッチの至る所にワールドクラスの選手がいる。もしそう考えなければ、それは我々のメンタリティの弱さと言えるだろう」「我々はみんなW杯で優勝したいんだ。キャリアの中であのトロフィーを手にするのは誰もが夢見ることだ。世界最高の選手たちの多くが過去にそれを勝ち取り、それが彼らにとってどれほどの意味を持ったかを見ればわかる。まだ道のりは長い。ただその瞬間に向けて積み上げていくだけだ」またライスは「今シーズンのこの段階では、おそらくこれまでで最もコンディションが良い」とも話しており、アーセナルでも代表チームでも充実した時を過ごしていると感じているようだ。トゥヘル監督からの信頼も厚く、イングランドがW杯で優勝するためにはライスの存在は欠かせないだろう。優勝候補の1つだが、トゥヘル・イングランドは来年の夏に悲願のタイトルを獲得できるのか、楽しみだ。