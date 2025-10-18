日本時間18日に発表

米プロバスケットボール（NBA）のブルズは17日（日本時間18日）、2ウェイ契約を結んでいた河村勇輝との契約を解除したと発表した。右足の不調が原因だという。プレシーズンマッチでも欠場が続いていた。チームは22日（同23日）に開幕戦を控えるが、その5日前の悲報となった。

米イリノイ州地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のKJ・ジョンソン記者のXでは、「ブルズがユウキ・カワムラをリリースした。ブルズ広報はメディカルコンディションによるものだと認めた。カワムラは右下腿の痛みで欠場が続いていた」と投稿されている。

河村はパリ五輪で日本代表としても活躍したPG。昨季、グリズリーズと2ウェイ契約を結び、日本人4人目のNBAデビューを果たした。今年7月にブルズと2ウェイ契約を結んでおり、サマーリーグでは華麗なパスや3ポイントシュートなど持ち前のテクニックとスピードで魅了。プレシーズンマッチでも存在感を示していたが、3戦目から欠場が続いており、契約から約3か月でのリリースになった。



（THE ANSWER編集部）