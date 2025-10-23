映画『盤上の向日葵』オリジナル巾着を3名様にプレゼント！

いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『盤上の向日葵』ひまわり柄オリジナルコットン巾着を3名様にプレゼントいたします！とある山中で身元不明の白骨死体が発見された。手掛かりは死体とともに発見された高価な将棋の駒。捜査の末、その駒の持ち主は、将棋界に彗星のごとく現れ時代の寵児となった天才棋士、上条桂介だと判明する。さらに捜査の過程で、桂介の過去を知る重要人物として、＜賭け将棋＞で圧倒的な実力を持ちながら裏社会に生きた男、東明重慶の存在が浮かび上がるー。

主演は坂口健太郎。アマチュアからプロ棋士へと異例の昇進を遂げた天才棋士・上条桂介に挑む。さわやかな笑顔を見せるのは一瞬、闇堕ちした瞳、雨の中で震えながらこらえた涙、憎悪をむき出しにした乱闘など、これまでのイメージを覆す渾身の演技で主人公が抱える情熱と葛藤を体現する。共演は、日本映画界を代表する名優・渡辺謙。将棋指しとしては超一流だが人間として最低な伝説の賭け将棋の真剣師・東明重慶を演じる。他にも、過酷な運命と戦う桂介を愛し、見守る元婚約者、宮田奈津子役に土屋太鳳、現場に残された希少な将棋の駒を手掛かりに事件の真相を追い、桂介の過去を解き明かす刑事・石破剛志役に佐々木蔵之介。共に行動する自身もプロ棋士を目指したこともある若き巡査・佐野直也役に高杉真宙。悲惨な少年時代、桂介に将棋を教え、その才能を見抜く恩師・唐沢光一朗役に小日向文世、その妻・唐沢美子役を木村多江。幼い頃には暴力を振るい、成長してもなお桂介に過酷な仕打ちをする父・上条庸一役に音尾琢真。東明と凄まじい一騎打ちを見せる東北一の真剣師・兼埼元治役を柄本明、その勝負の立ち合い人・角舘銀次郎役に渡辺いっけい。桂介の前に立ち塞がる現役最強のプロ棋士・壬生芳樹役を尾上右近と、超実力派揃いの豪華キャスト陣が集結した。魂を削りあう壮絶な生き様の果てに迎える圧巻のラスト。ふたりが選択した“その先”に、あふれる涙が止まらない。どんなに過酷な人生であっても、裏切られても、傷ついても、最後まで生ききれ！運命さえも覆せ！胸を熱く焦がす力強いメッセージが混迷の時代を生きるすべての人の心を照らす。心震える慟哭のヒューマンミステリーが誕生した。

■映画『盤上の向日葵』公開情報

■タイトル：『盤上の向日葵』

■公開日：10月31日(金)全国公開

■監督・脚本：熊澤尚人

■原作：柚月裕子「盤上の向日葵」（中央公論新社）

■出演：坂口健太郎 渡辺謙 佐々木蔵之介 土屋太鳳 高杉真宙 音尾琢真

柄本明／渡辺いっけい 尾上右近 木村多江 小日向文世 ほか

■音楽：富貴晴美

■主題歌：サザンオールスターズ「暮れゆく街のふたり」(タイシタレーベル / ビクターエンタテインメント)

■製作：「盤上の向日葵」製作委員会

■配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント／松竹

©2025映画「盤上の向日葵」製作委員会



