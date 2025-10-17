『ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）』

　赤城乳業は、『ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）』を20日より全国にて数量限定発売する。

　『ガリガリ君』は1981年に発売し、今年45年目を迎えたロングセラー商品。発売当初から続く王道のソーダは、ガリガリ君のおいしさ・こだわりをもっと届けるべく、2023年にリニューアル。かき氷の氷を粗く削り、大きい氷の割合を増やし、従来よりも爽やかな後味へ変化した。今回、ポケモン最新ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のポケモンたちがパッケージに登場する。

　『ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ』では、抽選で合計1000人に「ポケモンガリガリ君アウトドアグッズ」が当たるキャンペーンを実施。ピクニックチェア、フリスビーの2種類から選べる賞品が用意されている。

