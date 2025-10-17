米国の伝説的ハードロックバンド「ＫＩＳＳ（キッス）」の初代ギタリスト、エース・フレーリーさんが１６日（日本時間１７日）、ニュージャージー州モリスタウンで死去した。７４歳だった。遺族が米報道機関に声明で発表した。

遺族は「私たちは完全に打ちのめされ、胸が張り裂けそうです。彼がこの世を去る最期の瞬間、私たちは幸運にも、愛と思いやりに満ちた、穏やかな言葉、思い、祈り、そして思いで彼を包み込むことができました。私たちは彼の最高の思い出、笑い声、そして彼が他の人々に与えた強さと優しさをすべて大切にしています。彼の死は計り知れないほど大きなものです。彼の素晴らしい人生の功績を思い返し、エースの記憶は永遠に生き続けるでしょう！」と声明で伝えた。

米報道によるとフレーリーさんは数週間前にスタジオで転倒して脳出血を起こし、生命維持装置をつけていたという。９月２５日に更新された自身のインスタグラムで転倒について伝え、翌日カリフォルニア州ランカスターで予定されていた公演をキャンセルしなければならないことをつづっていた。

１９５１年４月２７日、ニューヨーク生まれのフレーリーさんは７３年に「ＫＩＳＳ」を共同創設。奇抜なメイクを施し、同氏は「スペース・エース」としてシルバーの星を目の周りにかたどった。８２年に脱退したが９６年の再結成ツアーで短期間バンドに復帰し、最後にグループと演奏したのは２０１８年だった。