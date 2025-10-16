【無印良品】高岡早紀「可愛いよね」スタイリッシュなお掃除グッズを紹介「ちゃんとおしゃれ」

女優として活躍中の高岡早紀さん。50歳からスタートされた個人のYouTubeチャンネルでは、家族との暮らし・お料理・ファッションなど、憧れのライフスタイルを披露されています♪そんな高岡さんが、『【購入品】無印で買った購入品をご紹介！夏のお役立ちアイテム・キッチン雑貨・お掃除用品までたくさん購入したものを開封していきます 【MUJI】』という動画を投稿。【無印良品】で購入した商品の数々を紹介してくれました！この中で、高岡さんがベランダのお掃除用に購入した商品をピックアップ。

【関連】【無印良品】高岡早紀「なかなかこの値段で売ってない」“万能スプレー”を絶賛「使いやすい、すごく！」

高岡さんが披露したのが、こちらのアイテム！

◼︎ほうき＆ちりとり＆ポール

無印良品 / ヘッドが付け替えられる 屋外用ほうき 税込690円（公式サイトへ）無印良品 / ヘッドが付け替えられる 屋外用ちりとり 税込690円（公式サイトへ）無印良品 / ヘッドが付け替えられる 木製ショートポール 税込1,490円（公式サイトへ）

高岡さんはこちらを3点まとめて購入。

コンパクトな屋外用ほうきにセットできる木製ポールを組み合わせて、屋外用ちりとりに収納されていました♪

◼︎デザインがお気に入り

高岡さんは「無印可愛いよね」「ちゃんとおしゃれ」と、シンプルでスタイリッシュなデザインが気に入った様子！

そして「これは2階のベランダ用。本当に欲しかったの」と念願の購入だったと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも高岡さんが購入した無印良品のアイテムを多数紹介。ぜひチェックしてみてくださいね。